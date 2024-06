Officieel: Pramac verlaat Ducati voor samenwerking met Yamaha MotoGP

Donderdag kon Motorsport.com al onthullen dat de samenwerking tussen Pramac en Ducati na twintig seizoenen ten einde komt. De officiële bevestiging daarvan volgde vrijdag na afloop van de tweede MotoGP-training voor de TT van Assen. Pramac kondigde aan dat het na het huidige niet verder gaat als satellietteam van de Italiaanse fabrikant, maar dat het die rol de komende jaren zal vervullen voor Yamaha. De Japanse fabrikant heeft zodoende na twee seizoenen zonder tweede team eindelijk weer een satellietformatie. Dat was ook een belangrijk doel voor uittredend Yamaha-teambaas Lin Jarvis, nadat hij Fabio Quartararo eerder al overtuigde om zijn contract te verlengen.

De overstap van Pramac van Ducati naar Yamaha is opvallend te noemen. Zo beschikte het team al over een optie om de deal met de Italiaanse fabrikant voor twee jaar te verlengen, waarbij het team over fabrieksmotoren zou blijven beschikken. Een reeks onenigheden tussen Ducati en Pramac leidde er echter toe dat Paolo Campinoti afzag van de verlenging. Zo merkte de teameigenaar dat het merk steeds meer interesse begon te krijgen in VR46, de structuur van Valentino Rossi. Ook werd voorgesteld om VR46 van een van de fabrieksmotoren te voorzien in 2025, waardoor Pramac er eentje zou overhouden. Dat viel niet goed en leidde tot een conflict, dat niet meer goed is gekomen.

Yamaha profiteert dus en heeft in 2025 weer vier motorfietsen op de grid staan. De fabrikant uit het Japanse Iwata is van plan om het fabrieksteam en Pramac van hetzelfde materiaal te voorzien. Daarmee neemt Yamaha ook afstand van de werkwijze die men in het verleden hanteerde met betrekking tot satellietteams. Voorheen stond zaken doen voorop, maar met de nieuwe manier van werken hoopt het merk vooral de competitiviteit van de M1 te verbeteren. Dat is hard nodig, want de afgelopen jaren is Yamaha ver weggezakt. Wel heeft men langzamerhand de weg omhoog weer gevonden.

Wie rijden voor Pramac en wie krijgt nieuwste Ducati's?

Er staat wel nog een vraagteken achter de invulling van de zitjes van Pramac in 2025. Van de huidige grid lijken Fabio di Giannantonio en Miguel Oliveira de meest voor de hand liggende keuzes, al World Superbike-ster Toprak Razgatlioglu recent ook weer in verband gebracht met een MotoGP-avontuur. Andere opties voor Pramac zijn talentvolle Moto2-rijders als Sergio García en Alonso López.

Ook is nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurt met de twee fabrieksmotoren van Ducati, die eigenlijk voor Pramac zouden zijn. De kans is echter zeer groot dat deze motorfietsen nu naar VR46 gaan. Dat houdt in dat de rijders van dat team volgend jaar over dezelfde motorfiets beschikken als Marc Márquez en Francesco Bagnaia en dat ze bovendien volledige technische ondersteuning krijgen. De kans is groot dat Fermín Aldeguer een van de zitjes bij het team krijgt, nadat hij eerder dit jaar contract tekende bij Ducati voor 2025 en daarna. Hij zou eigenlijk naar Pramac gaan, maar dat wordt waarschijnlijk dus VR46. Mogelijk wordt huidige Pramac-rijder Franco Morbidelli zijn teamgenoot, iets wat gezien zijn historie als VR46 Academy-rijder geen verrassing zou zijn.