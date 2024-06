Bagnaia voert ook tweede MotoGP-training TT Assen aan, Acosta in Q1

Met Francesco Bagnaia als snelste rijder uit de eerste vrije training - de eerste keer dat hij daarin slaagde in de koningsklasse - werkte de MotoGP toe naar de tweede vrijdagse training voor de TT van Assen. Dat was meteen de eerste belangrijke sessie van het weekend, want voor de tien snelste rijders lag een startbewijs voor Q2 klaar om zo deelname aan de gevreesde Q1 te ontlopen. Met een temperatuur van 21 graden en zowel zon als wolkenvelden waren de omstandigheden in ieder geval goed. Wel moest de start van de sessie met vijf minuten uitgesteld worden na een rode vlag in de Moto2-training, die nodig was na een vervelende crash van Filip Salac.

Toen het licht aan het einde van de pits om 15.05 uur alsnog op groen sprong, meldden vrijwel alle rijders zich meteen op het asfalt van TT Circuit Assen. Alleen Marco Bezzecchi besloot om iets langer te wachten, al reed de VR46-rijder na enkele minuten ook weg uit zijn pitbox. Jorge Martín had intussen de koe bij de horens gevat door 1.33.166 op de klokken te zetten. Raúl Fernández dook daar al snel onderdoor, waarna Martín de eerste werd die sneller was dan de snelste tijd van Bagnaia uit de eerste vrije training. Diezelfde Bagnaia kwam na twaalf minuten zelf naar de koppositie met 1.32.229. Met die tijd keerde hij na de eerste run als leider terug naar de pits.

Qua verbeteringen van de snelste tijd bleef het in de eerste fase van de tweede run even rustig. Dat wil niet zeggen dat de zaken voor iedereen even voorspoedig verliepen. Zo maakte Aleix Espargaro een momentje mee in de Geert Timmer-chicane met een tripje door het grind als gevolg. Halverwege de training volgde dan eindelijk een verbetering van de snelste tijd. Het was Bagnaia die drie tienden onder zijn eigen tijd dook om met 1.31.901 een nieuwe richttijd te rijden. Martín bezette op dat moment nog altijd de tweede positie, voor Fabio di Giannantonio, Maverick Viñales en Álex Márquez. Rijders als Enea Bastianini, Fabio Quartararo en Jack Miller stonden op dat moment nog buiten de top-tien, waardoor ze in de tweede helft van de training op zoek moesten naar een flinke verbetering.

Incidentrijke slotfase van belangrijke sessie

Na opnieuw een rustigere periode op de baan draaide het laatste kwartier van de training uit op een pre-kwalificatie. De meeste rijders lieten een setje zachte banden monteren voor de jacht op een snelle ronde. Zo kwamen Fernández en Quartararo de top-tien binnen, maar het was Viñales die met 1.31.561 onder de tijd van Bagnaia dook. Ook Marc Márquez was snel onderweg, tot hij een groot moment meemaakte in de Ramshoek en daar even buiten de baan ging. Met tien minuten voor de boeg herstelde Bagnaia echter de orde door met 1.31.340 een nieuw ronderecord te rijden. Joan Mir tekende vervolgens voor de eerste crash van de training.

In de laatste zes minuten gingen de rijders voor de laatste keer op pad om voor een verbetering te gaan. Nog voordat hij een poging kon doen, keerde Jack Miller alweer terug naar de pits na contact met Martín. Ook voor Bastianini zat een verbetering er niet meer in, want door een crash in bocht 8 kwam zijn training vroegtijdig ten einde. Espargaró maakte in de slotminuut intussen een nare crash mee in de Geert Timmer-chicane, waardoor voor de meeste andere rijders de laatst gereden rondetijd geschrapt werd wegens gele vlaggen. Daarvoor hadden diverse rijders zich wel nog verbeterd, maar niemand wist nog onder de tijd van Bagnaia te duiken.

De regerend wereldkampioen voerde zodoende na VT1 ook de belangrijke training in Assen aan. Viñales sloot in de slotfase aan op de tweede positie op een kleine tiende van Bagnaia, met Álex Márquez op de derde positie. Espargaró was ondanks zijn crash vierde, voor Martín, Marc Márquez en Brad Binder. Bastianini, Raúl Fernández en Franco Morbidelli completeerden de top-tien en plaatsten zich zo rechtstreeks voor Q2. Quartararo viel met de elfde tijd net buiten de boot, terwijl ook VR46-rijders Bezzecchi en Di Giannantonio, Pedro Acosta en Miller zich moeten melden in Q1.

De MotoGP TT van Assen wordt zaterdag vervolgd met de tweede en afsluitende vrije training, die om 10.10 uur begint. Aansluitend begint om 10.50 uur de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP TT van Assen