Zeelenberg: Trackhouse wil beter presteren, maar weten dat het moeilijk is

Het MotoGP-seizoen 2024 verloopt voor Trackhouse Racing nog niet helemaal zoals men zich had voorgesteld. Raúl Fernández tekende in Catalonië voor de beste klassering met de zesde plaats, nadat hij zich op de eerste rij had gekwalificeerd en vanuit leidende positie crashte in de sprintrace. Na de GP van Italië kreeg het team drie weken om zich voor te bereiden op de TT van Assen, de thuisrace van teammanager Wilco Zeelenberg. Gevraagd naar de doelstelling voor het raceweekend in Drenthe geeft hij aan dat er niet naar een specifieke klassering is die het team wil behalen.

"Natuurlijk willen we beter dan wat we gedaan hebben, maar we weten ook hoe moeilijk dat is", erkent Zeelenberg na de eerste vrije training in gesprek met Motorsport.com. Hij ziet ook dat het MotoGP-seizoen zich in een kritische fase bevindt. "De rijdersdans is gaande en onze rijders zijn nog niet gecontracteerd voor volgend jaar. We zijn wel in gesprek. De jongens willen ook heel graag presteren. En dat is eigenlijk wel een beetje het uitgangspunt voor deze twee weekenden die komen gaan, dat we gewoon wat van ze verwachten, zodat we door kunnen onderhandelen om ze te behouden voor volgend jaar."

In essentie draait het er dus om dat Fernández en Miguel Oliveira in Assen het maximale uit de Aprilia RS-GP halen en door voortdurend veranderende krachtsverhoudingen is het lastig om daar een positie aan vast te plakken. "Soms is dat een zevende, achtste plek. Maar goed, je zag ook dat Raúl natuurlijk op kop lag met die sprintrace in Barcelona. Ja, je kan ook voor unieke verrassingen zorgen, maar dan moet het allemaal wel een beetje meezitten", stelt Zeelenberg. "Maar het is zeker niet onmogelijk, want we hebben wel snelheid. Alleen, je moet het wel natuurlijk in de raceweek en in de races laten zien."

Snelle Fernández stemt tevreden na VT1

Dat lukte Fernández heel behoorlijk tijdens de eerste training voor de TT van Assen, want hij vond zijn naam uiteindelijk terug op de derde positie. Oliveira moest het uiteindelijk doen met de dertiende tijd. Al met al stemt het Zeelenberg tevreden. "Ja, eigenlijk wel. Als een van de jongens bij de eerste drie staat, dan moet je gewoon dik tevreden zijn." Hij weet echter ook dat de sessie op vrijdagmiddag belangrijker is met het oog op het verdelen van de startbewijzen voor Q2. "Als je vanmorgen al de pace hebt en je kunt direct naar Q2 voor morgen, dan is je weekend eigenlijk al voor meer dan 50 procent geslaagd."

"Het scheelt een setje banden en je hoeft niet nog eens Q1 te doen, wat best moeilijk is om dan door te gaan", verwijst Zeelenberg naar de twee plekken in Q2 die beschikbaar zijn in het eerste segment van de kwalificatie. "En je moet op het moment gewoon op de eerste twee, drie rijen staan, wil je wat te betekenen hebben qua punten. Het betekent niet dat je langzaam bent als je daar niet staat, want dat is niet zo. Maar het is wel heel belangrijk voor de uitgangspositie voor de wedstrijd, want iedereen gaat gewoon hard. En de verschillen zijn mega klein. Als je in de eerste ronde niet bij de eerste tien zit, dan mis je gewoon vier, vijf, zes seconden in de eerste drie, vier rondes."