Márquez declasseert concurrentie op weg naar MotoGP-pole in Aragón

Met 2 uur en 15 minuten aan trainingen achter de kiezen stond de MotoGP voor de eerste doorslaggevende sessie van het weekend op Motorland Aragón: de kwalificatie. Veel grote namen hadden zich vrijdagmiddag tijdens de tweede training van de dag al geplaatst voor Q2, onder wie Marc Márquez, Jorge Martín en Francesco Bagnaia. Met Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini en Fabio Quartararo waren er echter ook enkele toppers die zich via het eerste segment moesten plaatsen voor de strijd om pole-position voor de GP van Aragón.

Bastianini verrassend uitgeschakeld in Q1

De strijd om de twee resterende plekjes in Q2 beloofde op voorhand dus interessant te worden, ook doordat het asfalt nog niet in optimale conditie verkeerde door de regen van afgelopen nacht. Het weerhield Acosta er niet van om de sessie te openen met 1.48.679, een tijd die tot halverwege Q1 bleef staan. Op dat moment dook Miller slechts drie honderdsten van een seconde onder de tijd van de GasGas Tech3-rijder, die wel met een voorlopig startbewijs voor Q2 terugkeerde naar de pits om nieuw rubber te halen.

In de laatste vijf minuten keerden de rijders terug op het asfalt voor de beslissing van het eerste deel van de kwalificatie. Pas na het vallen van de vlag werden er verbeteringen genoteerd. Bastianini reed zich kortstondig in veilige haven, maar de nummer drie in de WK-stand werd snel weer uit de top-twee gedrukt door Brad Binder. De KTM-rijder klokte 1.47.958 om als snelste door te dringen tot Q2, op slechts 0.060 seconde gevolgd door Acosta. Marco Bezzecchi viel nipt buiten de boot en moet het doen met de dertiende plek op de grid, voor Bastianini en Miller. Fabio di Giannantonio volgde met de zesde tijd, voor Quartararo, Takaaki Nakagami en Augusto Fernández. Luca Marini, Álex Rins en Joan Mir waren met afstand de langzaamsten in Q1.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Aragón

Márquez overtuigend naar pole-position

Om 11.15 uur was het vervolgens tijd voor de twaalf overgebleven rijders om het uit te vechten voor pole-position. De verrassendste naam van het gezelschap was Johann Zarco, die zich als eerste Honda-rijder dit jaar rechtstreeks plaatste voor Q2. Hij leek op voorhand echter geen hoofdrolspeler te worden in de strijd om pole. Dat gold wel voor Márquez, die de drie trainingen als snelste had afgesloten en Q2 meteen opende met 1.47.966. Daar haalde de Gresini-rijder met 1.47.478 nog eens een halve seconde van af. Die tijd bleek voor de concurrentie te hoog gegrepen in de eerste run. Acosta kwam nog het dichtste in de buurt, maar gaf ruim zes tienden van een seconde toe. Bagnaia volgde op P3, terwijl Martín door een crash in bocht 5 nog geen tijd had genoteerd.

Met nog drie minuten voor de boeg noteerde Martín met zijn tweede motorfiets de derde tijd, maar de rest van het veld was ook op pad gegaan. Zo ook Márquez, die 1.46.766 op de klokken bracht en de concurrentie op bijna een seconde zette. De Spanjaard stelde zodoende met gemak pole-position veilig, op liefst acht tienden gevolgd door Acosta op de tweede stek. Bagnaia volgde op twee duizendsten van de GasGas Tech3-rijder op de derde plek, met Martín daar drie honderdsten achter op P4. Álex Márquez gaf op P5 al een seconde toe op zijn oudere broer, voor Franco Morbidelli en Binder. Miguel Oliveira en Raúl Fernández pakten een plekje op de derde rij, terwijl Zarco, Aleix Espargaro en Maverick Viñales de langzaamsten waren in Q2.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Aragón

Márquez voltooit hattrick in tweede vrije training

Door zware regenval in de nacht begonnen de MotoGP-rijders zaterdagochtend op een schoongespoelde, maar nog altijd halfnatte baan aan de afsluitende training. Het tempo lag daardoor niet zo hoog, maar dat leidde niet tot grote incidenten. Uiteindelijk bleek Marc Márquez met 1.49.812 de snelste, waardoor hij alle oefensessies bovenaan heeft afgesloten. Jorge Martín volgde op een halve seconde op de tweede plek, voor Jack Miller, Pedro Acosta en Franco Morbidelli. Brad Binder, Álex Márquez, Miguel Oliveira, Raúl Fernández en Fabio Quartararo completeerden de top-tien, waardoor Francesco Bagnaia (elfde) daar geen plekje in had.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Aragón