Honda plaatst technisch directeur over naar MotoGP-testteam

Sinds zijn komst naar Honda's MotoGP-project begin 2023 was Ken Kawauchi de belangrijkste schakel tussen het fabrieksteam en satellietteam LCR Honda. Ook hoopte de Japanse fabrikant dat de Japanse technicus, die overkwam van het gestopte Suzuki, een rol kon spelen in het verbeteren van de geplaagde RC213V. Dat is tot op heden niet helemaal gelukt, want de achterstand op met name Ducati lijkt onverminderd groot. Het gevolg daarvan is dat Kawauchi een nieuwe rol krijgt. De voormalig technisch directeur wordt een belangrijke pion binnen het testteam van Honda Racing Corporation, zo heeft het merk vrijdag bevestigd aan Motorsport.com.

"Ken Kawauchi richt zich nu op het werken met het testteam van HRC. Dat doet hij in een technische rol waarin hij ervaring en informatie meebrengt uit zijn tijd in de racerij", verklaart Honda de overplaatsing van Kawauchi. "Omdat het belang van het testteam groei en dat in 2025 wordt uitgebreid naar drie rijders, is het cruciaal om in alle delen van de ontwikkeling iemand met ervaring te hebben." De opvolger van Kawauchi is inmiddels ook bekend. Mikihiko Kawase, die sinds 2012 voor HRC werkt, krijgt interne promotie tot technisch directeur. In die functie gaat hij verantwoording afleggen aan algemeen technisch manager Shin Sato.

De sportieve malaise van Honda heeft inmiddels al de nodige slachtoffers gemaakt in het management van de fabrikant. De reeks wijzigingen begon vorig jaar in de aanloop naar de Japanse Grand Prix in Motegi, toen algemeen technisch directeur Shinichi Kokubu het veld moest ruimen en vervangen werd door Sato. Enkele maanden later volgde het vertrek van algemeen directeur Tetsuhiro Kuwata, die opgevolgd werd door Taichi Honda. Ditmaal is het dus de beurt aan Kawauchi, die wordt overgeplaatst naar het testteam. Intussen is Honda ook Marc Márquez kwijtgeraakt. De Spanjaard, die zes keer wereldkampioen werd op een RC213V, verkaste afgelopen winter naar Gresini Racing en verhuist in 2025 weer naar het fabrieksteam van Ducati. Márquez tekende vorig jaar in Japan ook voor de tot dusver laatste podiumplaats van Honda in de MotoGP.