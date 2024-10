Waarom Acosta een straf ontliep ondanks te lage bandenspanning

Na afloop van de Indonesische Grand Prix bekeken de stewards drie mogelijke overtredingen van de bandendrukregels. Van dat drietal kreeg alleen Takaaki Nakagami een tijdstraf omdat hij niet aan de regels voldeed. Voor KTM-rijder Brad Binder gold dat uit analyses bleek dat hij wel voldeed aan de vereisten en dus ontliep hij een straf, iets wat voor merkgenoot Pedro Acosta ook gold. Opmerkelijk genoeg voldeed de rijder van GasGas Tech3 niet aan de regels omtrent de bandenspanning. Dat hij toch niet op de bon werd geslingerd, had volgens bandenleverancier een curieuze aanleiding.

"Aan het einde van de race werd opgemerkt dat de bandenspanning niet voldeed aan de minimale waarden. In parc fermé hebben vertegenwoordigers van Michelin, de IRTA en de stewards gekeken of de sensor de juiste waarden heeft doorgestuurd. Deze eerste test bevestigde dat de waarden juist waren", verklaarde motorsportbaas Piero Taramasso tegenover Motorsport.com de totstandkoming van het besluit om Acosta niet te bestraffen. "Kijkend naar de curve van de waarden kon meteen worden opgemaakt dat er een lek was."

De bandenspanning van Acosta zat in de eerste fase van de MotoGP-race in Mandalika nog boven het toegestane minimum, dat door Michelin wordt voorgeschreven. "Maar van de ene op de andere ronde ging die sterk omlaag. Daarna stabiliseerde de bandenspanning zich voor enkele ronden en hoewel Pedro bleef pushen en de temperatuur van de band hoger werd, bleef de druk steeds iets lager worden. Er was dus eigenlijk een langzame leegloper, wat hem gelukkig in staat stelde om de race zonder problemen uit te rijden", aldus Taramasso. Omdat er een externe factor in het spel was en de overtreding niet werd veroorzaakt door een verkeerde inschatting van het team of de rijder, bleef een straf dus uit. "Voor de zekerheid hebben we de band opnieuw opgepompt tot 3 bar. Daarna konden we opmaken dat er vlak bij de velg een lek in de band zat."

Eerste MotoGP-zege komt dichterbij

Na crashes in de twee MotoGP-races in Misano haalde Acosta in Mandalika wel de finish en dat deed hij op een knappe tweede plaats. De jonge Spanjaard was de enige die gedurende de race enigszins in de buurt van winnaar Jorge Martín kon blijven. Halverwege de race kwam Acosta zelfs dichterbij aan zijn landgenoot, die in de slotfase echter weer wat afstand nam. "Ik probeerde hem bij te halen, maar na zestien, zeventien ronden begon hij weer weg te rijden. Toen zei ik tegen mezelf 'misschien is het vandaag beter om tweede te worden dan om opnieuw te crashen, want we hebben meer informatie nodig'", zei Acosta in de persconferentie.

In Indonesië stelde Acosta zijn vierde podiumplaats als MotoGP-rijder veilig. Dichter bij een overwinning was hij tot op heden niet en dus haalde hij het nodige vertrouwen uit het resultaat. "We moeten blij zijn, want we vinden consistentie in de top-vijf en het vechten met de Ducati's. Dat is op geen enkele manier eenvoudig", aldus de rijder uit Mazarrón. "We mogen dus blij zijn, want we komen steeds dichterbij."