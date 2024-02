Honda verplaatst algemeen directeur MotoGP-afdeling naar auto's

Honda heeft de afgelopen maanden het nodige zien veranderen in de MotoGP-tak. Met Shin Sato is er al een relatief nieuwe technisch directeur en ook met andere poppetjes is geschoven. HRC-directeur Tetsuhiro Kuwata ontsprong tot dusver de dans, maar hij moet zijn huidige positie binnenkort ook verlaten. Vanaf 1 april wordt de manager van het MotoGP-project overgeplaatst naar de auto-afdeling van HRC, zo heeft Motorsport.com vernomen. Kuwata wordt vervangen door Taichi Honda, die recent nog aan het hoofd kwam te staan van de off-road-divisie en zodoende betrokken was bij de recente winst in de Dakar Rally.

De overplaatsing van Kuwata is volgens Honda niet gerelateerd aan de povere prestaties van de fabrikant in de MotoGP. Het is echter onwaarschijnlijk dat de resultaten - en het daaropvolgende vertrek van sterrijder Marc Marquez - daar helemaal geen invloed op heeft gehad. Daar waar het merk decennialang de maatstaf was in de hoogste klasse, is men de afgelopen jaren juist ver teruggevallen. In 2023 won Honda dankzij Alex Rins weliswaar de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar dat was meteen ook de enige zege van het seizoen. Marquez scoorde in Motegi de enige andere podiumplaats van een Honda-rijder. Mede daardoor eindigde het merk als laatste in het kampioenschap voor constructeurs, elf punten achter nummer vier Yamaha.

Kuwata was sinds 2010 betrokken bij het MotoGP-project van Honda. Aanvankelijk voegde hij zich als engineer voor ontwikkelingsstrategie bij de afdeling, om zes jaar later algemeen directeur van alle race-afdelingen te worden. In zijn nieuwe functie gaat Kuwata zich vooral bezighouden met de automobiel-tak van HRC.

Voor 2024 heeft Honda de geplaagde RC213V behoorlijk aangepakt. Joan Mir en Luca Marini hebben tijdens de driedaagse test in Sepang uitgebreid getest met het bijgewerkte model, maandag en dinsdag deden ze dat opnieuw in Qatar. Toch lijkt er nog altijd een gebrek aan tractie te zijn, een probleem dat al enkele jaren speelt bij Honda. Echt overtuigend waren de tijden daarom in Qatar niet. Op de slotdag bevonden beide coureurs zich in de achterhoede.