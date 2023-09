Vrijdag maakte Honda bekend dat de technische afdeling van het MotoGP-project op de schop gaat. Het voornaamste slachtoffer van de veranderingen is chief technical officer Shinichi Kokubu, die na 37 jaar trouwe dienst het veld moet ruimen wegens de povere prestaties van het merk in 2023. Inmiddels heeft de Japanse fabrikant ook al een opvolger voor de functie en die komt uit de eigen gelederen: Shin Sato, gaat op 1 oktober aan de slag als de nieuwe technische manager. Hij vervulde hiervoor de rol van hoofd ontwikkeling voor de RC213V.

Honda hoopt met de veranderingen Marc Marquez te overtuigen van een langer verblijf bij het merk. Hoewel de Spanjaard een contract tot eind 2024 heeft, wordt hij nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Gresini. Het is echter maar de vraag of dit ook echt lukt, getuige de uitspraken van de zesvoudig MotoGP-kampioen na afloop van de vrijdagse trainingen in Motegi. "Het klopt dat ik in Misano al zei dat er wat nieuwe gezichten, nieuwe namen en nieuwe mensen waren", vertelde Marquez. "We zullen zien of zij nieuwe ideeën of zelfs de juiste ideeën met zich meebrengen. Maar ik herhaal nogmaals: ik ben niet degene die bepaalt waar, door wie en hoe de nieuwe motor gemaakt wordt."

Donderdag gaf Marquez tegenover de media aan dat hij nog geen nieuws heeft over zijn toekomst, ondanks dat hij eerder aangaf dat hij rond de Japanse Grand Prix uitsluitsel zou geven. Motorsport.com heeft vernomen dat de top van Honda met verschillende gesprekken tijdens het raceweekend probeert om de coureur uit Cervera zijn contract te laten uitdienen. Marquez hoopt echter ook te zien dat Honda versterkingen aantrekt voor de technische afdeling en de promotie van Sato, een Japanse engineer die al voor het merk werkte, lijkt niet helemaal te voldoen aan die wens.

Vrijdag sprak ook Joan Mir, de teamgenoot van Marquez bij Repsol Honda, zich uit over de personele wijzigingen. Hij hield er een vergelijkbare mening op na. "Als er veranderingen zijn bij Honda, dan is dat omdat ze nodig zijn. Japanse merken wisselen normaal niet vaak van staf en als ze dat gedaan hebben, is dat omdat ze er zeker van zijn", verklaarde Mir. "Het belangrijkste om te begrijpen is of deze verandering werkt en iets nieuws oplevert."