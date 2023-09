Honda grijpt in en ontslaat technisch directeur MotoGP-afdeling

Honda bivakkeert na veertien Grands Prix in 2023 op de laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. De huidige versie van de RC213V komt behoorlijk tekort en dat leidt tot grote onzekerheid over de toekomst van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen heeft een contract voor 2024, maar er is veel speculatie dat hij zijn heil in 2024 bij Gresini Ducati zoekt. Dat is een situatie die Honda koste wat kost wil voorkomen en dat houdt in dat de fabrikant hard ingrijpt in een poging Marquez van een langer verblijf te overtuigen.

De technische afdeling van Honda gaat daarom op de schop, met als voornaamste slachtoffer Shinichi Kokubu. De chief technical officer van de MotoGP-afdeling moet na een dienstverband van 37 jaar het veld ruimen. Hij kwam Honda in 1986 versterken en werkte sindsdien vooral aan het MotoGP-project, al heeft hij ook korte tijd in F1 gewerkt. Afgelopen weekend was Kokubu al absent tijdens het eerste bezoek van de sport aan India en dit weekend is hij ook niet van de partij tijdens de thuisrace van Honda op Mobility Resort Motegi. Hij wordt in de komende maanden hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door Tetsuhiro Kuwata, die tot op heden een meer administratieve rol had.

Met Kokubu in de technische gelederen heeft Honda door de jaren veel succes geboekt. Zo was hij verantwoordelijk voor het chassis van de RC211V, waarmee Valentino Rossi en Nicky Hayden in de eerste jaren van de MotoGP wereldtitels wonnen. Na de overstap op motoren van 800cc werd Kokubu in 2008 benoemd tot projectleider voor de RC212V, waarna hij in 2012 technisch directeur werd. In 2016 werd hij algemeen directeur van de afdeling die over de techniek en de ontwikkeling gaat. Al met al is hij dus een centraal figuur geweest in de wereldtitels die gewonnen werden met Rossi, Hayden, Marquez en Casey Stoner.

Het moment van Kokubu's ontslag is opvallend, want het gebeurt midden in het seizoen en op een moment dat onzeker is of Marquez zijn doorlopende contract bij Honda wel uitdient. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat Marquez van Honda heeft geëist dat er op technisch gebied nieuwe mensen moeten komen, die idealiter bij Europese merken hebben gewerkt. De keuze om Kokubu aan de kant te zetten kan dus gezien worden als een poging om Marquez te overtuigen van een langer verblijf. Mocht de Spanjaard wel vertrekken, dan kan de komst van een nieuwe technisch directeur de fundering vormen voor het tijdperk na Marquez.