Het einde van de worstelingen bij het MotoGP-team van Honda lijkt nog niet in zicht, tegelijkertijd doet Marc Marquez weinig moeite om de speculaties over een eventuele stap naar Gresini de kop in te drukken. Mocht de Spaanse coureur een punt zetten achter zijn samenwerking met het Japanse merk, dan betekent dit een sensationele verschuiving en een einde van een lange overeenkomst.

Op Misano voelde de voormalig wereldkampioen het 2024-prototype voor het eerst aan de tand, maar dit werd een teleurstellende ervaring. Hij liet daarna weten rond India of Japan een beslissing te maken over zijn toekomst. Het raceweekend in India is net achter de rug, terwijl dat in Japan voor komend weekend op de planning staat. Zelf laat de Spanjaard nog niets los in de aanloop naar de wedstrijd op Motegi. Hij zegt alleen geen twijfels te hebben over wat voor hem het beste is. "In mijn hoofd is het helder", antwoordt Marquez op de vraag of hij al besloten heeft waar hij in 2024 gaat rijden. "Ik twijfel totaal niet over wat het beste is voor de situatie. We werken hard met Honda samen. We zoeken al een aantal races naar de beste oplossing voor een betere toekomst en betere resultaten. Het doel is hetzelfde: de beste manier en modus vinden om het project te verbeteren."

De Repsol Honda-coureur verduidelijkt meteen dat er komend weekend in Japan, de thuisrace van zijn werkgever, geen mededelingen worden gedaan over zijn toekomst. "Er komt dit weekend geen nieuws over deze zaak", vervolgt hij. "Het klopt dat we bij elkaar gaan zitten, maar dat was vorig jaar en twee jaar geleden ook al het geval. De bazen van Honda en HRC komen altijd naar het circuit en willen dan uiteraard de coureurs zien en met ze over de situatie praten."

Op de vraag of Honda hem in het Japanse raceweekend wellicht zou kunnen overtuigen om toch te blijven, antwoordt hij ontwijkend: "Misschien ben ik al overtuigd. Ik heb nooit gezegd welke kant ik zou opgaan. Ik heb alleen gezegd dat ik de beste oplossing wil voor het project. Dat is waar we aan werken. Mijn relatie is niet alleen een relatie tussen rijder en fabrikant. Het een speciale band, die er al jaren is. Ze hebben mij veel gegeven en ik hen."