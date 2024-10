De crash van Miguel Oliveira in de vrije training voor de MotoGP-race in Indonesië was een heel vervelende. De Trackhouse-coureur brak zijn arm en moest daardoor in Mandalika al verstek laten gaan, waarna hij in ieder geval ook in het Japanse Motegi niet van de partij zal zijn. Zijn vervanger komt net als het team uit de Aprilia-stal, want de reserverijder van het Italiaanse merk Lorenzo Savadori stapt de komende race op.

"In Japan gaan we Miguel vervangen door Lorenzo, zo hebben we weer twee coureurs op de grid", vertelt teammanager Wilco Zeelenberg, die bezig is aan zijn laatste races bij het team. "We hebben besloten ons aan ons oorspronkelijke logistieke plan te houden en we zijn met zijn allen van Indonesië naar Japan gereisd voor de afsluiting van deze triple-header. We weten dat het niet makkelijk zal zijn om het allemaal goed te laten verlopen. We hopen dat Lorenzo voor Aprilia komend weekend een testprogramma kan afwerken, zodat we meer performance uit de motor kunnen halen."

Savadori staat te trappelen om op de Aprilia te stappen, maar ziet ook in dat het geen eenvoudige uitdaging voor hem wordt. "Allereerst wil ik de hoop uitspreken dat Miguel snel terugkeert en een spoedig herstel heeft", begint de Italiaanse rijder. "Wat de Japanse Grand Prix betreft: ik heb sinds 2010 niet meer op Motegi gereden. Dat is dus al veertien jaar geleden, maar ik vind dit wel een geweldig circuit. Ik kan dan ook niet wachten om aan de eerste vrije training te beginnen. Ik ben blij dat ik mijn debuut voor Trackhouse mag maken en we zullen aan de motor blijven werken om deze te verbeteren."

Het is nog onzeker of Oliveira in de race na Motegi - op Philip Island - alweer terug is. De coureur is met succes geopereerd, maar de verwachting is dat hij ook de race in Australië moet missen. De kans is groot dat Savadori ook daar weer aan de start verschijnt.

Carrière Savadori

Sinds 2020 is Savadori de testcoureur bij Aprilia en in die tijd heeft hij namens het merk uit Noale aan de start van 23 races gestaan. Zijn beste resultaat is een elfde plaats tijdens de TT van Assen in 2023. Dit seizoen verscheen Savadori met een wildcard in de Spaanse Grand Prix voor het fabrieksteam van Aprilia op de grid. Na een zestiende plaats in de sprintrace gaf de 31-jarige coureur in de elfde ronde op met mechanische problemen.