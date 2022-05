Bagnaia met ronderecord op pole in Grand Prix van Spanje

Q1: Rins en Espargaro ontgoochelen

Na drie vrije trainingen stonden er heel wat rijders buiten de top-tien die er eigenlijk wel thuishoren, maar zoals wel vaker is er simpelweg geen plek voor alle toprijders in Q2. Om te beslissen wie zich in de strijd om pole-position mochten gooien, moest de Q1-sessie uitsluitsel geven. Die sessie werd gehouden onder fantastische omstandigheden in Jerez, waar de heuvels rond het circuit voor het eerst sinds 2019 weer helemaal gevuld waren met duizenden fans. Alex Rins begon voortvarend in de eerste run. Hij klokte in zijn tweede volledige ronde een 1.37.478 en dat was op dat moment genoeg voor een transferplek.

Pol Espargaro zette in de tweede helft nog eens aan en verruilde zijn tweede plek van eerder voor de eerste. Hij dook ruim drie tienden onder de tijd van Rins, maar ook VR46 MotoGP-coureur Marco Bezzecchi mengde zich weer in de debatten. De jonge Italiaan liet Espargaro en Rins achter zich met een 1.37.135. Kort daarna kwam hij ten val in de tweede bocht waardoor de gele vlaggen op dat punt gezwaaid werden. Sommige rijders raakten daardoor direct hun tijd kwijt.

Alex Rins stond daardoor buiten de top-drie en kon geen verbetering meer rijden. Zijn 1.37.401 was genoeg voor de vierde plek en hem staat dus weer een inhaalrace te wachten in de race van zondag. Pol Espargaro kwam ook niet meer tot een snellere tijd na een wisselvallige sessie, hij eindigde als derde. Bezzecchi’s tijd was genoeg voor een plek in Q2, al zag hij Johann Zarco nog wel langszij komen in de slotseconden van Q1. De polesitter van de Grand Prix van Portugal mocht zich zodoende toch melden in het beslissende deel van de kwalificatie.

Achter dat viertal eindigde Brad Binder op de vijfde plek voor Franco Morbidelli, die dit weekend een betere indruk maakt dan de voorgaande weken. Fabio di Giannantonio kwam tot de zevende plek voor Remy Gardner, die vlak voor het eindsignaal ook crashte. Luca Marini werd negende voor Stefan Bradl, Miguel Oliveira kon door een technisch probleem maar één run doen in Q1 en bleef steken op de elfde plek in de sessie. Alex Marquez werd twaalfde voor Andrea Dovizioso, wildcardrijder Lorenzo Savadori en hekkensluiter Darryn Binder.

Q2: Crash voor Mir, Bagnaia klopt Quartararo

Tot nu toe waren er slechts twee coureurs met vijf pole-positions op het Circuito de Jerez: Jorge Lorenzo en Valentino Rossi. Fabio Quartararo had zaterdagmiddag in Q2 de kans om zich bij de twee MotoGP-legendes te voegen. Hij moest daarvoor wel afrekenen met elf sterke tegenstanders, zeker nadat landgenoot Zarco en VR46-rijder Bezzecchi erbij gevoegd hadden.

Francesco Bagnaia was de snelste in de derde training en daarmee misschien wel de grootste tegenstander van Quartararo. Ook Marc Marquez dacht er zo over, hij vond in Bagnaia een mooie referentie. Hun eerste vliegende ronde telde echter niet en dat had te maken met een crash van Jorge Martin. Hij schoof op enigszins vreemde wijze onderuit in de eerste bocht en moest te voet terug naar de pitbox. Hij was oké.

Joan Mir was de eerste die een referentie noteerde. Met 1.37.616 stond hij aan kop, maar de snelle ronden van Quartararo, Bagnaia en Marquez moesten nog komen. Mir verbeterde zich, maar Bagnaia en Quartararo doken ruim onder de tijd van de Suzuki-coureur. De Yamaha-coureur noteerde 1.36.790 met Bagnaia op 73 duizendsten. Ook Aleix Espargaro reed een aardige eerste run, hij stond derde voor Miller en Marquez. Na zijn crash was Jorge Martin de laatste die nog een ‘eerste run’ afwerkte, hij kwam met 1.37.526 tot de achtste plek.

Alle rijders hadden nog een frisse zachte achterband om een laatste poging te doen. Quartararo vertrok als een van de laatste rijders naar buiten en kreeg Marquez mee in zijn kielzog. Zijn eerste ronde leverde geen verbetering op, maar Bagnaia ging wel harder. Met 1.36.170 ging hij naar pole-position en hij was daarmee ruim sneller dan Quartararo. De Fransman verbeterde zich weliswaar, maar kwam tot op vijf tienden van Bagnaia.

Intussen waren Joan Mir en Enea Bastianini op twee verschillende plekken op de baan gevallen waardoor de gele vlaggen in bocht 1 en bocht 9 gezwaaid werden. Dat zorgde ervoor dat de snelle tijden uitbleven in de laatste minuut van de sessie. Aleix Espargaro was een van de weinige coureurs die zich kon verbeteren. Hij ging naar de derde plek.

Quartararo was nog bezig met een snelle run, maar hij leverde overal een klein beetje in ten opzichte van Bagnaia. Zijn ongeslagen status van vier achtereenvolgende pole-positions op het circuit van Jerez was daardoor verleden tijd. Bagnaia ging met de beste startplek en het bijbehorende horloge aan de haal. Espargaro hield zijn derde plek vast en start zondag opnieuw van de eerste startrij, Jack Miller viel daardoor terug tot de vierde plek. Marc Marquez kon het tempo van Quartararo niet bijhouden in de tweede run, maar kon alsnog tevreden zijn met de vijfde plek.

Johann Zarco verbeterde zich nog wel en ging naar de zesde plek voor LCR-rijder Takaaki Nakagami. Marco Bezzecchi eindigde voor de tweede week op rij bij de eerste tien. Hij kwalificeerde zich als achtste voor Joan Mir, die zijn weg niet meer kon vervolgen na de crash in de eerste bocht. Jorge Martin werd tiende voor Enea Bastianini. Maverick Viñales toonde zich qua racetempo competitief, maar heeft dat niet kunnen omzetten in een goede startplek. Hij begint zondag vanaf de twaalfde startplek aan de race.

De Grand Prix van Spanje wordt zondagmiddag om 14.00 uur verreden.

