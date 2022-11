Quartararo moest winnen: “Maar had geen schijn van kans”

Fabio Quartararo maakte vanaf de vijfde plek een aardige start, maar moest de race winnen om überhaupt 23 punten goed te kunnen maken op Francesco Bagnaia. De coureur uit Nice kwam in gevecht met beide Ducati-rijders en raakte Bagnaia op enig moment zelfs. Bagnaia’s race draaide daardoor uit op een nachtmerrie, zo erkende hij na afloop. Ondanks crashes van Jack Miller en Marc Marquez, werd de wereldkampioen van 2021 vierde. Bagnaia werd met zijn negende plek in de race voor het eerst wereldkampioen op het hoogste niveau. Yamaha-kopman Quartararo berust in het verlies van de wereldtitel.

“Nee, helaas niet”, reageert hij op de vraag of hij een kans had op de overwinning na de strjd met Bagnaia en Miller. “We hadden een geweldig racetempo, we konden iets naar voren komen, maar met Jack in de tweede bocht ging ik wijd. Ik heb gepusht en had een touché met Pecco, ik wilde echt tot het uiterste aan. In die ronde zat ik op de limiet, eigenlijk zat ik de hele race op de limiet. Maar ik heb geen spijt, ik heb vandaag alles gegeven als je de titel zo verliest moet je iets positiefs vinden, ook al is het enorm jammer. 99 procent is negatief op dit moment. De positieve 1 procent is dat we vier maanden hebben tot de volgende race, dat ik nog meer woede heb op hard te trainen. Ik wil beter worden en een gevecht leveren in 2023.”

Direct na de race feliciteerde Quartararo zijn rivaal Bagnaia. “Natuurlijk was ik emotioneel. Ik ben een vechter en een winnaar, ik wil altijd eerste worden. Natuurlijk waren de eerste vijftien minuten na de race moeilijk. Maar het is gebeurd, het is klaar. We kunnen dit boek sluiten en aan een nieuw hoofdstuk beginnen, dinsdag starten we daarmee. Daar kijk ik echt naar uit.”