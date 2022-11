Rookies Darryn Binder en Remy Gardner reden alweer hun laatste MotoGP-race, Raul Fernandez reed zijn laatste race voor Tech3, Pol Espargaro reed zijn laatste race voor Repsol Honda, Cal Crutchlow nam (weer) afscheid van de MotoGP, Alex Marquez reed zijn laatste race voor LCR Honda, Miguel Oliveira reed zijn laatste race voor KTM, Enea Bastianini kwam voor het laatst in actie voor Gresini, Jack Miller reed zijn laatste race in de Ducati-kleuren, Joan Mir en Alex Rins reden de laatste competitieve meters op de Suzuki GSX-RR, een uitstekende motor gebouwd door een van de beste en meest sympathieke teams in de paddock. Het was in vele opzichten een emotionele dag in Valencia, waar de twintigste en laatste ronde van het lange MotoGP-seizoen verreden werd. Maar één ding was nog niet duidelijk voor de start van de race: Wie zou de nieuwe wereldkampioen MotoGP worden? Francesco Bagnaia (258 punten) of Fabio Quartararo (235 punten). Het antwoord werd gegeven in de 27 ronden durende Grand Prix van Valencia.

Touché tussen de titelkandidaten

Bagnaia had niet de meest fijne startpositie, hij begon vanaf de achtste plek aan de race met in zijn buurt uitsluitend rijders die niets te verliezen hadden. Hij en vele anderen wisten dat de eerste ronde het meest cruciale moment van de race zou worden. Jorge Martin begon van pole-position met Marc Marquez en Jack Miller naast zich. Vanaf de vijfde plek maakte Alex Rins echter een briljante start, hij ging als leider de eerste bocht in voor Martin en Miller. Quartararo maakte niet de winst die hij hoopte, hij lag op de vijfde plek met Bagnaia er direct achter. Marquez begon ook agressief, hij verloor een plek bij de start maar pakte die snel terug in de achtste bocht ten koste van Miller. Quartararo volgde waardoor Miller overeind moest komen. Quartararo had echter problemen op het rechte stuk, Miller vloog er voorbij. Quartararo ging te wijd waardoor hij nog een plek verloor aan Bagnaia. De twee raakten elkaar en Bagnaia verloor een winglet aan de rechterkant van zijn machine. De WK-leider had geen zin in een pittig gevecht met de Yamaha-man, maar Quartararo was ultra-agressief aan het adres van de Ducati-man.

Bagnaia had de vijfde plek in de race te pakken en Quartararo zat erachter, dat was het meest cruciale voor de coureur uit Turijn. Vooraan was Rins nog altijd de leider in de wedstrijd voor Martin en Marquez, maar zij reden niet weg van de achtervolgers met Miller op de vierde plek voor Bagnaia, Quartararo én Brad Binder. De strijd om de derde plek in het wereldkampioenschap was ook nog niet gestreden en Aleix Espargaro liep averij op. Hij reed op de allerlaatste plek in de koers. Quartararo was intussen op adem gekomen en vond nieuwe energie voor een aanval aan het adres van Bagnaia. Quartararo zat op de vijfde plek en reed direct zijn persoonlijk beste ronde van de race. Vooraan waren Rins en Martin een beetje los van de achtervolgers terwijl Miller een kans zag om Marquez te verschalken. De Aussie kwam onderdoor bij het ingaan van de eerste bocht.

Bagnaia zat veilig op de zesde plek, maar achter zijn rug ontstond een treintje met Brad Binder, Joan Mir én Johann Zarco. Verder naar achteren volgden de crashes elkaar in rap tempo op met valpartijen voor Pol Espargaro, Darryn Binder, Alex Marquez én Cal Crutchlow. De laatste twee zouden hun weg vervolgen. Aleix Espargaro had zijn machine inmiddels in de pits gebracht en lag uit de wedstrijd, de strijd om de derde plek leek daardoor in het voordeel van Enea Bastianini beslist. In de strijd om de zesde plaats gaf Bagnaia intussen een plek prijs aan Brad Binder. De Zuid-Afrikaan had na een paar pogingen beet en ging er vandoor. De strijd in de top-vijf stabiliseerde met Rins, die vier tienden voorsprong had op Martin en Miller volgde op twee tienden van een seconde.

Marquez eindigt seizoen in grindbak

Marc Marquez eindigde zijn seizoen in de grindbak, de Honda-coureur crashte bij het ingaan van de achtste bocht. Daarmee was ook duidelijk dat Honda het seizoen zonder overwinning zou afsluiten. De vierde plek kwam in handen van Quartararo, die wel degelijk snelheid maakte maar zijn achterstand werd niet veel kleiner ten opzichte van de top-drie. Joan Mir had intussen de aansluiting bij Bagnaia en opnieuw ontstond er een treintje met Miguel Oliveira én Luca Marini. Binder was na zijn inhaalactie weggereden van Bagnaia en was de snelste man op de baan. Mir ging aan het eind van de dertiende ronde bij het ingaan van de veertiende bocht langs Bagnaia, de Spanjaard weet maar al te goed hoe moeilijk het is om een kampioensrace af te werken in de MotoGP. Bagnaia kwam nog even terug, maar Mir reed vrij snel weg van de titelkandidaat. Oliveira was de volgende in lijn om een aanval te doen op de positie van Bagnaia.

Rins had een voorsprong van een halve seconde op Martin en twee tienden op Miller, Quartararo zat inmiddels binnen een seconde van de Ducati-man. Binder was echter de snelste, hij reed het gat naar de Yamaha-man in rap tempo dicht. Johann Zarco kwam intussen ten val. Bagnaia lag intussen onder vuur van Oliveira en moest de zesde plek opgeven aan de Portugees. Quartararo was in duel met een andere KTM-rijder, Binder zag aan het begin van de achttiende ronde zijn kans schoon en stootte door naar de vierde plek in de race. Binder was zonder twijfel de snelste man op de baan en had met tien ronden te gaan ook nog kans om zich verder naar voren te vechten.

Na Oliveira ging ook Marini onderdoor bij Bagnaia, die intussen teruggevallen was naar de negende plek in de wedstrijd. Zijn toekomstige teamgenoot Enea Bastianini kende een slecht weekend, maar had inmiddels wel het achterwiel van Bagnaia gevonden. In de 22ste ronde gooide Bagnaia zijn motor wijd, hij lag daardoor op de tiende plek. Voor Bagnaia was er nog geen vuiltje aan de lucht, Quartararo reed immers op de vijfde plek en was de aansluiting met Binder enigszins verloren. Binder zat dicht achter Miller én Martin, de twee Ducati-mannen. Met vijf ronden te gaan drukte Binder zijn voorwiel in de remzone langszij bij Miller, de KTM-kopman kwam in bocht 2 aan zijn toekomstige teamgenoot voorbij. Miller was daardoor even uit zijn ritme en crashte enkele bochten later uit de wedstrijd. In bocht 11 verloor hij de voorkant in de bocht naar rechts, zijn Ducati-dienstverband eindigde in de grindbak. Quartararo lag daardoor vierde voor Mir, Oliveira en Marini met Bastianini voor Bagnaia. Franco Morbidelli lag inmiddels negende. De Yamaha-fabriekscoureur, een goede vriend van Bagnaia, reed in rap tempo het gaatje dicht.

Binder komt te laat, Rins zegeviert voor Suzuki

Binder wist van geen ophouden, hij ging met twee ronden te gaan aan de binnenkant voorbij aan Jorge Martin. De Pramac-rijder had geen antwoord op het tempo van de KTM-coureur, die daarna nog zo’n zes kilometer de tijd had om Alex Rins binnen te halen. Binder kwam tot op een paar tienden van de Suzuki-man, maar een aanval kon hij niet meer plaatsen. Rins boekte zijn tweede zege van dit seizoen en gaf Suzuki hét perfecte afscheidscadeau in de zwanenzang van het Japanse merk.

Binder werd tweede op drie tienden, Martin werd derde. Quartararo sloot de race af op de vierde plek en pakte niet genoeg punten om nog kans te maken op de wereldtitel. Oliveira werd vijfde in zijn laatste optreden voor KTM met Joan Mir op de zesde plek voor Luca Marini en Enea Bastianini.

De nieuwe wereldkampioen kwam op de negende plek aan de finish. Francesco Bagnaia doorstond de aanvallen en pakte de eerste Italiaanse MotoGP-wereldtitel sinds Valentino Rossi in 2009. Hij pakte ook de eerste MotoGP-wereldtitel voor Ducati sinds Casey Stoner in 2007. Quartararo toonde zijn klasse door Bagnaia direct na de finish te omhelzen en te feliciteren met de titel.

Franco Morbidelli maakte de top-tien compleet voor Marco Bezzecchi, Raul Fernandez en Remy Gardner. Takaaki Nakagami werd veertiende voor Fabio di Giannantonio, die het laatste punt greep. Cal Crutchlow en Alex Marquez pakten hun gecrashte motorfietsen op en reden op de plekken zestien en zeventien naar de finish.

En is het nu tijd voor de winterstop? Welnee. Aankomende dinsdag begint het 2023-seizoen van de MotoGP met de eerste testdag op het circuit van Valencia. De rijders die van team wisselen stappen dan voor het eerst op hun nieuwe machine.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Valencia