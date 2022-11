Francesco Bagnaia hoopte zondag in zijn kampioensrace in de top-vijf mee te kunnen. Bij de start vanaf de negende plek won hij ook daadwerkelijk wat plekken, maar hij kwam daarna terecht in een hevig gevecht met concurrent Fabio Quartararo. De Fransman realiseerde zich geen schijn van kans te hebben op de overwinning en deed alles om Bagnaia op een andere manier van zijn stuk te brengen. Dat lukte deels met een touché waarbij Bagnaia een winglet van de rechterkant van de machine verloor. De GP22 was vanaf dat moment heel lastig te besturen, maar de Italiaan kwam als negende aan de finish en haalde de wereldtitel binnen.

“Bij het gevecht met Fabio verloor ik een winglet en vanaf dat moment was deze race een nachtmerrie”, zegt Bagnaia "Elke ronde verdedigde ik zo goed mogelijk, maar het was heel moeilijk. De race duurde ontzettend lang. Maar ik ben heel trots op wat ik met mijn team gepresteerd heb, dit is fantastisch.” De behaalde wereldtitel kwam kort na de finish echt bij Bagnaia binnen. “Toen ik de finish bereikte, zag ik het pitbord met de woorden dat ik wereldkampioen was, toen viel er een last van mijn schouders. De emoties zijn fantastisch, het was geen makkelijke race.”

Bagnaia heeft met de behaalde wereldtitel aardig wat statistieken uit de boeken gereden. Nooit eerder maakte iemand zoveel WK-punten in één seizoen goed om alsnog kampioen te worden. Hij is de eerste Ducati-wereldkampioen sinds Casey Stoner in 2007, maar ook de eerste Italiaanse MotoGP-wereldkampioen sinds Valentino Rossi in 2009. Bagnaia is bovendien de eerste Italiaanse wereldkampioen op een Italiaanse motor sinds Giacomo Agostini in 1972. Niet geheel toevallig spreekt Bagnaia met bewondering over zijn team en over zijn mentor Rossi, die dit weekend aanwezig was in Valencia.

“Ik heb veel, heel veel huilende mensen gezien”, gaat Bagnaia verder. “Het was ongekend. Het is een geweldig succes, ik voelde het gewicht op mijn schouder om deze mensen de titel te geven, aan Ducati en aan Italië. Dat was niet makkelijk. Ik heb erover gesproken met Valentino en hij zei me gisteren dat ik trots moest zijn op deze positie. Niet iedereen heeft dit gevoel. Je voelt de druk, de angst en de ogen van anderen die naar je kijken. Maar je moet trots en blij zijn, probeer om te genieten van de race. Dat probeerde ik, dat ging vandaag niet. Maar eerlijk gezegd ben ik heel blij met deze mijlpaal, dankzij mijn mentor sta ik hier.”

