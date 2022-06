Een-tweetje voor Ducati in eerste training GP van Duitsland

De Grand Prix van Catalonië had zijn sporen nagelaten in de MotoGP-paddock. Twee coureurs keerden met verwondingen terug uit die wedstrijd. Takaaki Nakagami was weer van de partij nadat hij in Barcelona met het hoofd op de achterband van Pecco Bagnaia klapte. Alex Rins brak zijn pols bij het incident met Nakagami en Bagnaia. De Spanjaard had behoorlijk veel last van zijn pols, maar heeft de medische check op donderdag doorstaan. Hij rijdt bovendien voor zijn toekomst in de MotoGP-klasse, ongetwijfeld een factor in zijn besluit om het toch te proberen op de Sachsenring. Nakagami en Rins werden in aanloop naar het weekend ‘fit’ verklaard door de artsen van de organisatie. Marc Marquez is vanzelfsprekend niet van de partij, zijn indrukwekkende winstreeks op de Sachsenring komt dit weekend ten einde.

Voor zijn teamgenoot Pol Espargaro werd het een pijnlijke sessie. De Spanjaard ging maar liefst twee keer onderuit in de eerste vrije training. In het eerste geval gleed de voorband weg waardoor de coureur een enigszins normale crash beleefde in de eerste bocht. Niet veel later kwam hij weer op de baan en ging het in de tweede ronde op een nieuwe achterband mis. Deze keer brak de achterkant uit bij het insturen van de eerste bocht. Espargaro werd lelijk van zijn machine geslingerd en smakte tegen het asfalt. Hij had behoorlijk wat pijn en ging voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit. Espargaro was niet de enige met een crash in de openingssessie. Ook Andrea Dovizioso en Alex Rins gingen onderuit in de eerste bocht terwijl Remy Gardner overeind bleef, maar in de tiende bocht even door de grindbak ging. Rins hield het na zijn buiteling in bocht 1 voor gezien.

Afgezien van Aleix Espargaro stonden rijders in dienst van Ducati de gehele sessie aan de leiding. De Sachsenring is doorgaans een van de mindere circuits voor het Italiaanse merk, maar dat het rijgedrag van de GP22 in de bochten stukken beter is dan voorgaande jaren werd in de eerste training nogmaals bewezen. Jack Miller was de rapste met een 1.21.479, voor teamgenoot Francesco Bagnaia. De Italiaanse vice-kampioen was vijftien duizendsten langzamer. Fabio Quartararo eindigde binnen een tiende van Miller op de derde plek met Johann Zarco op de vierde plek. Nakagami werd vijfde terwijl Aleix Espargaro met de nieuwe aerokit van de RS-GP reed. Hij werd zesde voor Luca Marini en Andrea Dovizioso. Jorge Martin keerde vrijdag eveneens terug van een operatie aan zijn hand, hij werd negende. Alex Marquez maakte de top-tien compleet.

De tweede vrije training begint vrijdagmiddag om 14.10 uur.

Alle info over de Duitse GP: MotoGP Grand Prix van Duitsland: Tijden, welke Ziggo Sport-zender en meer

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Duitsland