Nakagami en Rins fit verklaard voor de Grand Prix van Duitsland

Interview Fabio Quartararo: “Het geeft energie om de referentie te zijn”

In een kleine zes maanden heeft Fabio Quartararo (23) drie verschillende emoties meegemaakt. Van de euforie die zijn eerste MotoGP-titel opleverde tot de frustratie die hem parten speelde toen de Yamaha niet verbeterd was. Hij heeft die boosheid nu omgezet in positieve energie en is onderweg naar zijn tweede wereldtitel in de MotoGP. Motorsport.com sprak in Barcelona uitgebreid met de Fransman.