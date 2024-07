Ducati erkent: Verdeelde reacties op komst Márquez naar MotoGP-team

Na een wekenlange soap besloot Ducati na de Grand Prix van Italië om niet Jorge Martín, maar Marc Márquez naar het fabrieksteam te halen als de nieuwe teamgenoot van Francesco Bagnaia. Die keuze werd gemaakt nadat Márquez weigerde bij Pramac aan de slag te gaan, waardoor het merk terugkrabbelde en hem alsnog naar de hoofdmacht haalde. Dat ging wel ten koste van de relaties met Martín en Pramac, die zich aan respectievelijk Aprilia en Yamaha verbonden. Het besluit van Ducati werd dan ook niet unaniem positief ontvangen, iets waar CEO Claudio Domenicali zich ook van bewust was.

"Het was voor ons een moeilijke keuze, want we houden enorm veel van Jorge", vertelde de topman van Ducati. "De keuze was tussen Jorge en Marc. Jorge zat al een lange tijd bij ons en hij is heel sterk. Het was een moeilijke keuze en de tijd zal leren of we het juiste hebben gedaan. De keuze voor Marc zaaide veel verdeeldheid en vanwege zijn verhaal en wat er in het verleden gebeurde was dat in Italië nog veel meer dan in de rest van de wereld. Van wat ik gelezen heb, is er niemand die zijn talent in twijfel trekt, maar menigeen heeft een zeer uitgesproken mening over zijn verhaal."

Concurrentie te sterk gemaakt?

Met de komst van Márquez heeft Ducati opnieuw een grote naam binnengehaald, maar met het verlies van belangrijkste satellietteam Pramac aan Yamaha heeft de fabrikant volgend jaar wel twee motorfietsen minder op de grid. Daarnaast is het merk uit Bologna niet alleen Martín kwijtgeraakt aan Aprilia, dat geldt ook voor VR46-rijder Marco Bezzecchi. Bovendien vertrekt huidige fabrieksrijder Enea Bastianini naar KTM Tech3. Heeft Ducati de concurrentie zodoende misschien wel te sterk gemaakt? "We hopen van niet, want we hebben de rijders, de motor en de techniek nodig", zei Domenicali. "Je moet je energie goed doseren."

Daarmee verwees Domenicali ook naar het feit dat Ducati de salarishuishouding op orde wilde krijgen, terwijl de concurrentie juist forse salarissen bood aan diverse rijders. "Er is een algemeen probleem qua duurzaamheid in deze omgeving. Diverse fabrikanten maken keuzes die in mijn ogen niet duurzaam zijn, maar dat is slechts mijn mening", aldus de Italiaanse Ducati-topman. "Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat het bedrijf één is. We balanceren onze uitgaven aan de ontwikkeling van de motor met wat we uitgeven aan de rijders."