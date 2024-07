Heeft Martín Ducati een nieuwe reden gegeven om vol op Bagnaia in te zetten?

"Als iemand denkt dat een fabrikant het toestaat dat een rijder van een satellietteam het wereldkampioenschap wint, dan hebben ze geen idee waar ze zijn", vertelde een voormalige rijder en huidige teammanager in de MotoGP op voorwaarde van anonimiteit aan Motorsport.com. Dat was nog voordat Jorge Martín erachter kwam dat Marc Márquez promotie maakt naar Ducati, waardoor hij in 2025 zelf zijn heil zoekt bij Aprilia. Die overstap gaat zijn kansen op de titel weinig goed doen, verwachten mensen die al jaren onderdeel zijn van de MotoGP-paddock: "Ze laten hem nooit het startnummer 1 meenemen naar een andere fabrikant, laat staan een Italiaanse."

Desondanks heeft niemand nog kunnen zeggen of bewijzen dat Martín door Ducati niet van dezelfde wapens is voorzien als de rest van de fabrieksrijders. Alle partijen hebben ook na de aankondiging van zijn vertrek volgehouden dat er niets verandert, waardoor Martín tot en met de Grand Prix van Valencia in november op de volledige steun van de fabrikant kan rekenen. De Spanjaard heeft in de eerste seizoenshelft ook bewezen een sterke rijder te zijn, ondanks enkele foutjes. Zo crashte hij in Spanje vanuit leidende positie, iets wat hem in de sprintrace in Mugello overkwam toen hij op podiumkoers lag. Ondanks deze crashes behield Martín de leiding in het kampioenschap, iets wat niet gezegd kan worden van zijn crash in de voorlaatste ronde van de GP van Duitsland, toen hij op weg leek naar de zege.

Daar waar Martín op een gegeven moment 39 punten voorsprong had op Francesco Bagnaia, is dat door de fout op de Sachsenring omgezet in een achterstand van tien punten. Dat is een kleine marge, zeker nu er nog elf Grands Prix op het programma staan waarin 407 punten verdiend kunnen worden. Toch is duidelijk dat het momentum in de titelstrijd nu bij Bagnaia ligt. De Ducati-rijder heeft de laatste vier Grands Prix allemaal gewonnen en sinds zijn crash in de sprintrace in Barcelona 131 van maximaal 136 punten gepakt, wat genoeg bleek om de WK-leiding over te nemen en een mentale dreun uit te delen aan Martín. De Spanjaard heeft intussen bewezen de druk van de titelstrijd nog niet helemaal aankan, iets wat in de tweede helft van 2023 op bepaalde momenten ook al duidelijk werd - denk aan de crash vanuit leidende positie in Indonesië.

Ducati heeft al een wereldkampioen

Met een Italiaan in de vorm van Bagnaia, die een fabriekscontract tot en met 2026 heeft en twee keer wereldkampioen in de MotoGP is geworden, kun je de vraag stellen waarom Ducati een Spanjaard zou steunen in de titelstrijd, evenals een team dat volgend jaar met Yamaha-motorfietsen rijdt. De fabrikant uit Bologna heeft echter een contractuele verplichting, die bovendien niet lijkt te botsen met de kansen van Bagnaia om voor het derde jaar op rij wereldkampioen te worden. Ook zou het afschalen van de steun voor Martín negatieve gevolgen kunnen hebben voor het imago van Ducati.

Francesco Bagnaia viert feest met zijn monteurs na zijn zege in Duitsland. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Martíns crash in Duitsland lijkt Ducati wel een goede reden te geven om vol in te zetten op een wereldtitel voor Bagnaia. De 27-jarige rijder uit Turijn is momenteel de rijder die de beste vorm laat zien. Ook demonstreert hij klaar te zijn voor de komst van Marc Márquez, die het fabrieksteam in 2025 komt versterken. Dat wil niet zeggen dat Ducati in de komende races kapotte onderdelen levert aan Martín of bijvoorbeeld het motorvermogen van de GP24 iets terugschroeft. Wel is de fabrikant ervan overtuigd dat ze met Márquez de juiste keuze hebben gemaakt en dat ze zich nu moeten richten op hun eigen rijders. Martín wordt in dat geval niet veel meer dan een satellietrijder in het restant van het seizoen, voordat hij komende winter overstapt naar Aprilia.

Na de Duitse GP heeft Martín ook gesproken over het belang van zijn crash, die hij als een keerpunt ziet - vermoedelijk ook verwijzend naar de steun die hij en Pramac in de tweede seizoenshelft ontvangen van Ducati. "Het is heel frustrerend. Ik heb het moeilijk gehad in de vrachtwagen en het is niet eenvoudig om deze dingen te accepteren. Je weet vaak niet hoe je ermee moet omgaan", zei Martín ook. "Je kunt dingen kapot slaan, wat ik heb gedaan, en je kunt huilen, maar dat helpt ook niet. Uiteindelijk moet je het laten gaan, het moet eruit. Je moet het accepteren en vooruit kijken, meer niet. Ik ga me enorm focussen op verbeteringen en het rechtzetten van deze fouten, zodat ik terugkom op de plek waar ik moet zijn. Ik zal weer winnen en dit alles wordt een voetnoot. Het is een kans om te blijven werken en om de realiteit te zien zoals die echt is."