Bagnaia blij met vierde zege op rij: "Beste start van zomerstop"

Jorge Martín reed vrijwel de gehele Duitse Grand Prix aan de leiding, maar de overwinning belandde toch bij regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. Die laatste voerde de druk in de slotfase op en daar bezweek de Pramac-rijder in de voorlaatste ronde onder: hij crashte in de eerste bocht. Vroeg in de race had Bagnaia de regie al even in handen, maar vervolgens zag hij zowel Martín als diens teamgenoot Franco Morbidelli voorbijkomen. Deze inhaalacties waren voor de Ducati-rijder het teken om voorzichtig om te springen met zijn achterband.

"Ik probeerde heel precies te zijn met de achterband, want ik wist dat het beter was om aan het einde een betere band te hebben. Toen beide Pramacs me inhaalden, zag ik dat ze iets te hard pushten. Ik besloot daarom om ietwat in te houden, te wachten en later weer te pushen", bespreekt Bagnaia zijn tactiek tijdens de persconferentie. De uitvalbeurt van Martín vond hij jammer. "Wellicht verloor ik wat te veel tijd achter Franky, want Jorge had ineens meer dan een seconde voorsprong. Daarna pushte ik Jorge en zat ik heel dichtbij, maar toen crashte hij ongelukkig. Helaas, want ik denk dat het een van onze mooiste gevechten had kunnen worden in de laatste ronde."

Martín leek de race op de Sachsenring redelijk onder controle te hebben voor zijn crash, maar Bagnaia zag zijn concurrent al eerder wat foutjes maken. Die gaven de Italiaan het gevoel dat er wat te halen viel. "Het remmen was op sommige delen van het circuit heel lastig, vooral in bochten 1 en 12. De voorkant bewoog enorm en blokkeerde. Ik zag hem een keer wijd gaan in de eerste bocht en twee keer wijd gaan in bocht 12, maar ik zag ook dat zijn pace heel, heel sterk was", legt Bagnaia uit. "Maar toen ik het wijd gaan zag, wist ik dat ik een kans had."

Met de overwinning in Duitsland - zijn vierde Grand Prix-zege op rij en de zesde in negen Grands Prix dit jaar - deed Bagnaia ook uitstekende zaken in de titelstrijd. Daarin voert hij nu de ranglijst aan met tien punten voorsprong op Martín. Marc Márquez staat daar weer 46 punten achter. Het mag dus geen verrassing heten dat Bagnaia met een goed gevoel aan de zomerse onderbreking begint. "Het is de vierde zege op rij op zondag en daar ben ik heel blij mee. Dit is zeker de beste manier om met een grote lach aan de zomerstop te beginnen."