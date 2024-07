Gresini of VR46? Aldeguer wil in zomerstop duidelijkheid over MotoGP-team in 2025

Voor de start van het huidige MotoGP-seizoen maakte Ducati al bekend dat Fermín Aldeguer in 2025 debuteert in de koningsklasse. Hij leek bij Pramac gestald te worden, maar dat team verruilt de Ducati-motorfietsen na dit jaar voor exemplaren van Yamaha. Daardoor zijn er nog twee mogelijkheden, zo weet de 19-jarige rijder uit Murcia. "Ik heb bij Ducati getekend, dus ieder team met een Ducati-motor is een mogelijkheid. Eerder was Pramac nog een mogelijkheid, maar nu zijn alleen VR46 en Gresini nog over", antwoordt Aldeguer op een vraag van Motorsport.com.

Welk team zijn werkgever wordt, weet Aldeguer dus nog niet. Een voorkeur heeft hij in ieder geval niet. "Veel hangt echter af van de teams en de contracten die ze afsluiten met de fabriek. Ik kom bij het ene of het andere team terecht. Ik kan echter blij zijn met de Ducati, dus ik heb geen echte voorkeur." Bij Gresini zou Aldeguer aan de zijde van Álex Márquez terechtkomen, terwijl hij bij VR46 waarschijnlijk de nieuwe teamgenoot van Fabio di Giannantonio zou worden. De Italiaan zou verbaal akkoord zijn met het team van Valentino Rossi om daar op een GP25 te rijden. Het is echter de vraag of Aldeguer wel bij die renstal terechtkan, aangezien Rossi ook zijn protegé Franco Morbidelli onderdak wil bieden nu hij bij Pramac moet vertrekken.

Het staat voor Aldeguer echter wel vast dat hij het liefste nog voor het eerstvolgende raceweekend - de Britse GP van begin augustus - duidelijkheid wil hebben over zijn werkgever voor volgend seizoen. "Tijdens deze onderbreking van drie weken zouden ze ons vertellen waar we heen gaan, vooral ook om kwesties rond sponsoren en uitrusting te kunnen managen", legt hij uit. "Er verandert het nodige als je naar het ene of het andere team gaat. Dat geldt niet alleen voor deze twee teams, maar in het algemeen. Laten we zien of ze het snel vertellen, zodat we dingen langzaamaan kunnen afronden."

Critici de mond gesnoerd met zege in Duitsland

Aldeguer heeft zijn promotie naar de MotoGP verdiend met een uitstekend einde van het Moto2-seizoen 2023. Hij schreef de laatste vier races allemaal op zijn naam om uiteindelijk met vijf zeges derde te worden in de titelstrijd. Dit jaar is de Spanjaard van Speed Up wisselvallig aan het seizoen begonnen met een puntloze openingsrace en crashes in Catalonië en Italië. Daar staan podiums in Amerika en Assen tegenover, evenals zeges in Spanje en Duitsland. Met die laatste zege op de Sachsenring heeft Aldeguer zijn vierde plek in de titelstrijd verstevigd en zijn achterstand op leider Sergio García verkleind tot 39 punten. Zelf vindt hij dat hij met de overwinning in Duitsland antwoord heeft gegeven op zijn critici.

"Het lijkt er inderdaad op dat we wat monden hebben gesnoerd met deze race. Dat interesseert me echter niet. Ik strijd voor mezelf en we hebben een heel slimme race gereden. We hebben onze potentie weer laten zien en daar ben ik blij mee", aldus Aldeguer. "Na het podium in Assen en deze zege in Duitsland ga ik heel rustig naar de zomerstop, vol motivatie voor de tweede helft van het seizoen. We hebben onze achterstand verkleind en staan nu 39 punten achter. Ik denk niet aan het kampioenschap, maar het is duidelijk dat we als doel hebben om te proberen kampioen te worden. Dat bekijken we echter race voor race. Winnen is hoe je de meeste punten goedmaakt."