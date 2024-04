Dorna-eigenaar heeft hoger bod dan Liberty voor MotoGP geweigerd

Vorige week werd bekend dat Liberty Media de aandelen van Bridgepoint in MotoGP-promotor Dorna Sports gaat kopen. Met die overname is een bedrag van ruim vier miljard euro gemoeid. Toch blijkt de eigenaar van de Formule 1-rechten niet de enige bieder te zijn geweest. Bovendien heeft het Amerikaanse bedrijf ook niet het hoogste bod gedaan, meldt de Financial Times. TKO Group, de eigenaar van vechtsporten als Ultimate Fighting Championship (UFC) en World Wrestling Entertainment (WWE), zou ruimschoots meer hebben geboden dan Liberty, zegt CEO Ari Emanuel: "We weten dat ons bod meer dan 200 miljoen euro hoger was dan dat van Liberty."

Emanuel gaf in gesprek met Financial Times eveneens aan niet te begrijpen waarom Bridgepoint het hogere bod naast zich heeft neergelegd. Naar verluidt zouden Emanuel en TKO Group cultureel gezien niet goed passen bij de MotoGP, zo stellen bronnen die dicht bij de deal staan. Een bron die dicht bij TKO staat, antwoordde daar op zijn beurt weer op door te stellen dat Bridgepoint niet heeft voldaan aan haar plicht tegenover zowel haar partners als de aandeelhouders op de publieke markt door in te stemmen met het lagere bod van Liberty.

De overname van Dorna door Liberty is overigens nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het Amerikaanse bedrijf moet van mededingingsautoriteiten nog formele goedkeuring krijgen voor de plannen. Liberty-topman Greg Maffei verwacht op dat front geen problemen, maar het is zeker nog geen gegeven dat die goedkeuring er ook daadwerkelijk komt. Zo bevond CVC zich in 2006 in een vergelijkbare situatie als eigenaar van zowel de MotoGP als de Formule 1. Toentertijd oordeelde de Europese Commissie echter dat de twee grootste auto- en motorsportkampioenschappen niet dezelfde eigenaar mochten hebben wegens zorgen dat zendgemachtigden in het nadeel zouden zijn bij onderhandelingen over de uitzendrechten.

Maffei denkt echter dat de situatie nu anders is doordat de markt zich heeft ontwikkeld en Liberty de MotoGP als afzonderlijke entiteit wil behouden. Verder is Liberty ook niet van plan om enorme veranderingen door te voeren aan de sport. Wel hoopt het bedrijf ervoor te kunnen zorgen dat MotoGP meer voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten.