De kogel is door de kerk: Liberty Media neemt voor een bedrag van iets meer dan vier miljard dollar de MotoGP-rechten over van Dorna. Het Amerikaanse mediabedrijf neemt voor het enorme bedrag 86 procent van de aandelen over, de rest blijft in handen van het MotoGP-management. Liberty meldt dat de miljarden gedeeltelijk in geld wordt overgemaakt, maar dat huidige Dorna-eigenaren Bridgepoint and Canada Pension Plan Investment Board ook aandelen in Liberty Media krijgen.

"We zijn verheugd om onze portfolio van toonaangevende live sport- en entertainmentactiva uit te breiden met de overname van MotoGP", zegt Greg Maffei, Liberty Media President en CEO. "MotoGP is een wereldwijde competitie met een loyale, enthousiaste fanbase, boeiende races en een financieel profiel dat in hoge mate cashflow genereert. Carmelo [Ezpeleta, Dorna-president] en zijn managementteam hebben een geweldig sportspektakel opgebouwd dat we kunnen uitbreiden naar een breder wereldwijd publiek. Het bedrijf heeft een groot potentieel en we zijn van plan om de sport te laten groeien voor MotoGP-fans, teams, commerciële partners en onze aandeelhouders." Carmelo Ezpeleta en zijn zoon Carlos - die sportief directeur is - blijven aan, naar verluidt vooral omdat hun contract nog doorloopt.

Europese Unie speelt belangrijke rol in doorgaan deal

Naar verwachting wordt de deal aan het einde van het jaar helemaal afgerond. Er zijn namelijk nog een aantal vraagstukken die bij de juristen voorliggen, waaronder de vraag of de deal in het kader van monopolie wel door mag gaan. Vooral de uitspraak van de Europese Commissie over de overname kan een belangrijke rol spelen.

De beslissingen uit het verleden bieden weinig hoop voor Liberty, want in 2006 het CVC Capital ook de rechten van beide raceklassen in handen. De Commissie besloot dat CVC de rechten van een van beide series van de hand moest doen, omdat het anders niet goed zou zijn voor de concurrentie op gebied van racesport. Destijds besloot het Luxemburgse bedrijf de MotoGP-rechten te verkopen. Of de Commissie deze keer weer een stokje voor de overname steekt, valt nog te bezien.