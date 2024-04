Waarom overname door Liberty Media goed kan uitpakken voor MotoGP

Na maanden van aanzwellende geruchten werd maandag 1 april bekend dat Liberty Media 86 procent van de aandelen in Dorna Sports heeft overgenomen van Bridgepoint Capital. Met de deal was zo’n 4,2 miljard euro gemoeid, een veelvoud van het bedrag van 500 miljoen euro dat de MotoGP waard was toen Bridgepoint in 2006 Dorna overnam van CVC. Dat bedrijf moest er destijds van de Europese Commissie afstand van doen, omdat men toentertijd ook eigenaar van de Formule 1 was. Op dat vlak verwacht Liberty na de overname overigens geen problemen, ondanks dat de Amerikaanse firma sinds 2017 ook F1 in haar bezit heeft.

De eerste reacties van motorsportfans na de bekendmaking waren niet bepaald positief. Zij zaten met twijfels over de toekomst van het kampioenschap, doordat Liberty met F1 al bewees dat men er niet voor terugdeinst om waar nodig veranderingen door te voeren - ook als dit betekent dat er voor bestaande fans impopulaire beslissingen genomen moeten worden. De eerste geruststelling kwam kort na de aankondiging echter al van Greg Maffei, de CEO van Liberty. "We zijn niet van plan om de sport te veranderen. Dit is een fantastische sport met veel fans. De competitie is ontzettend groot en het enthousiasme ook."

Doorbreken op Amerikaanse markt

Hoewel er dus geen plannen zijn om de sport te veranderen, hoopt Liberty met de overname van de MotoGP natuurlijk wel enkele dingen te bereiken. Een van de zaken die daarbij het meest voor de hand ligt, is om te proberen meer voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Onder Bridgepoint werden op dat vlak de eerste stappen al gezet. Zo werd voormalig NBA-topman Dan Rossomondo in 2023 aangetrokken als de nieuwe commercieel directeur van Dorna. Aan het einde van dat jaar volgde de komst van Trackhouse, het nieuwe Amerikaanse satellietteam van Aprilia. In de aanloop naar het huidige MotoGP-seizoen volgde ook nog de bekendmaking van een nieuwe tv-deal in de Verenigde Staten.

Dat wijst erop dat de MotoGP plannen heeft om de populariteit van de sport te vergroten in de VS, iets wat bevestigd wordt Carlos Ezpeleta. "Groeien in de Verenigde Staten is iets wat alle sporten willen doen. Het is duidelijk dat dit met Liberty als partner zeker makkelijker wordt", zegt de sportief directeur van Dorna in de Motorsport.com-podcast Por Orejas. Het is een wens die het kampioenschap al lange tijd heeft. Ezpeleta benadrukt ook dat de Verenigde Staten in het verleden al een belangrijke rol hebben gespeeld in het wereldkampioenschap door meer wereldkampioenen te leveren dan bijvoorbeeld Spanje. Tegelijkertijd is er ook besef dat het moeilijk is om echt voet aan de grond te krijgen in de VS.

Sinds begin 2024 staat er met Trackhouse Racing weer een Amerikaans team op de MotoGP-grid. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Het is voor alle sporten een zeer gecompliceerde markt", erkent Ezpeleta. "Wat de Formule 1 heeft gedaan, is eerder een uitzondering dan de regel. Er zijn veel sporten die geprobeerd hebben om te groeien in de Verenigde Staten, maar het is echt ingewikkeld. Ook rekening houdend met het feit dat 20 van onze 22 races dit jaar voor hen een ingewikkeld tijdschema hebben." Ezpeleta en de MotoGP putten echter hoop uit het gegeven dat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan geen directe concurrent is voor de sport, terwijl F1 bijvoorbeeld moet opboksen tegen lokale klassen als IndyCar en NASCAR.

Ondanks de Amerikaanse concurrentie is F1 er toch in geslaagd om aan populariteit te winnen in de VS. Dat is gelukt door in een sterkere mate in te zetten op entertainment, wat aanvankelijk overigens niet door alle fans en leden van de paddock verwelkomd werd. Nog altijd zijn er showelementen die niet bij iedereen in goede aarde vallen, zoals de ceremonies voorafgaand aan bijvoorbeeld de GP's van Miami en Las Vegas in 2023. Die twee races zijn meteen ook het bewijs dat er voet aan de grond is in de VS, want anno 2024 vormen zij het drietal races dat F1 jaarlijks in de Verenigde Staten afwerkt. Ten tijde van de overname door Liberty in 2017 bestond alleen de Amerikaanse GP op Circuit of the Americas.

Meer fans trekken volgens blauwdruk F1?

Het succes van F1 in de VS is voor een deel te koppelen aan de Netflix-hit Drive to Survive. Deze serie heeft echter ook in andere delen van de wereld nieuwe, veelal jonge fans naar de sport gelokt. Ook de openere houding van F1 richting de fans, onder meer door veel actiever te zijn op de diverse sociale media-kanalen en meer momenten in te bouwen dat fans in de buurt van de coureurs kunnen komen, heeft daarbij geholpen. Liberty heeft in zekere zin dus een blauwdruk in handen hoe een kampioenschap meer fans kan aantrekken en de kans is groot dat enkele ideeën ook ingezet worden om dit voor de MotoGP voor elkaar te krijgen.

De tribunes zijn vaak goed gevuld voor MotoGP-races, maar de sport kan nog aan populariteit winnen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wat betreft het laten groeien van de schare fans wijs ik naar veel dingen", aldus Maffei. "Natuurlijk hadden we succes met Netflix, maar we boekten ook succes door F1 op vele andere manieren opener te maken zoals via sociale media, fans tegen coureurs laten racen via Twitch, de fan experience zones, fanzones en het veranderen van het perspectief hoe het eraan toe gaat in de sport. De MotoGP is een geweldige sport en de gepassioneerde fans weten hoe spannend het is. Maar ons doel is om dat aan de bredere wereld te laten zien, zoals we met F1 ook gedaan hebben."

De MotoGP zal de introductie van extra showelementen op de koop toe moeten nemen, maar gezien het succes van F1 kan dat de sport ook een stuk populairder maken. Wat daarbij in het voordeel spreekt van de MotoGP, is het feit dat de klasse bijzonder competitief is met iedere race meerdere kanshebbers op de overwinning. Daarnaast zijn er in de huidige situatie genoeg verhaallijnen en persoonlijkheden die aantrekkelijk zijn voor nieuwe fans. Denk daarbij aan Pedro Acosta's snelle opmars en de revanche die Marc Márquez wil nemen op de Ducati GP23 wil nemen. Met de verschillende tools die Liberty heeft en de huidige stand van zaken staat de MotoGP er al met al goed voor om definitief door te breken.