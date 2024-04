Op maandag werd bevestigd wat al een aantal weken duidelijk in de lucht hing: Liberty Media neemt het MotoGP-kampioenschap over. Het Amerikaanse mediabedrijf telt maar liefst vier miljard dollar neer voor de overname, maar helemaal zeker is de deal nog niet. De Europese Commissie kan er nog voor gaan liggen vanwege het voorkomen van een monopoliepositie in de racesport, maar Liberty CEO Greg Maffei is daar niet bang voor. "We zijn er erg zeker van dat dit goedgekeurd wordt door de beleidsbepalers, want de markt voor entertainment en sport is heel groot. Formule 1 en MotoGP zijn daar maar een klein onderdeel van", vertelt de Amerikaan in een gesprek met investeerders.

Het is niet de eerste keer dat beide raceklassen in dezelfde handen komen. In 2016 was het Luxemburgse CVC Capital eigenaar van zowel F1 als MotoGP, maar moest het na ingrijpen van de Europese Commissie een klasse van de hand doen. CVC stootte MotoGP af en verkocht het aan Dorna, dat het nu doorverkoopt aan Liberty. "De markt is sindsdien enorm veranderd. We gaan het ook niet als een pakket zien of het samen in de markt zetten", vertelt Maffei. "Het zijn twee losstaande klassen. We willen niet het ene bij het andere voegen. Het is voor ons meer de kans om hier de lessen die we uit F1 hebben geleerd te gebruiken. We zien een kans om MotoGP te laten groeien, zonder dat de twee [F1 en MotoGP] elkaar in de weg lopen. Daarom vertrouw ik erop dat de mededingingsautoriteit ons groen licht geeft."

Maffei voegt daaraan toe dat de situatie van Liberty Media nu heel anders is dan die van CVC in 2006. "Ik heb met het management gesproken en zij stonden onder tijdsdruk om de deal met F1 rond te maken. Zij hadden dus niet de tijd om door het juridische proces heen te gaan", vertelt de New Yorker. "Wij zitten in een compleet andere positie. Wij voelen de tijdsdruk niet. We geloven erin dat het juridische proces snel en soepel verloopt, maar dat er wel tijd voor wordt genomen. Deze deal gaat door."

Wereldwijde controle

Naast de Europese Commissie legt Liberty Media de deal ook aan andere beleidsbepalers voor. Renee Wilm legt uit dat ook de Braziliaanse, Britse en Australische mededingingsautoriteit hun zegje mogen doen. "Daarnaast gaan we het papierwerk voor buitenlandse investeringen in Spanje en Italië indienen", vertelt Wilm. "Ik denk dat we dit allemaal heel snel kunnen doen. Ik ga ervan uit dat we alles voor het einde van het jaar geregeld hebben, zodat de deal in het vierde kwartaal helemaal rond is."