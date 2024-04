Nog langere MotoGP-kalender onder Liberty? Dit zegt CEO Dorna

Vorige week werd bekend dat Formule 1-eigenaar Liberty Media een meerderheidsbelang neemt in Dorna Sports, de eigenaar van de MotoGP-rechten. Sinds het Amerikaanse bedrijf de scepter zwaait bij F1, is de kalender stapsgewijs uitgebreid van 20 Grands Prix in 2017 naar maar liefst 24 raceweekenden in 2024. Ook de MotoGP werkt in 2024 een recordaantal Grands Prix af, 21 stuks om precies te zijn. Dat zouden er overigens 22 zijn, ware het niet dat de GP van Argentinië in een vroeg stadium werd afgelast.

Ondanks de overname door Liberty zijn er geen plannen om de MotoGP-kalender verder uit te breiden, zegt Dorna-topman Carmelo Ezpeleta als hem gevraagd wordt of er op termijn meer races buiten Europa op de kalender komen. "Dat is mogelijk, maar nu nog niet. De races die in 2024 gehouden worden, zijn praktisch allemaal bevestigd voor 2025 en 2026. We kunnen niet meer dan 22 raceweekenden houden. Als we het aantal races buiten Europa willen vergroten, dan moet het aantal races in Europa verkleind worden", verklaart de CEO van Dorna tegenover Marca.

De uitspraak van Ezpeleta sluit aan op de teksten van commercieel directeu Dan Rossomondo bij Blackbook Motorsport. "Ik denk dat 22 races het maximale aantal is dat we gaan halen. Dit jaar hebben we 21 races door de afgelasting van Argentinië, maar ik denk dat 22 het perfecte aantal is en daar zijn we heel blij mee."

Vooral zaken rond MotoGP verbeteren onder Liberty

Onder het bewind van Liberty lijkt er dus niet gigantisch veel te veranderen aan de lengte van de MotoGP-kalender. Verder benadrukte het Amerikaanse bedrijf ook al dat er op sportief vlak niet veel gewijzigd wordt. Dat houdt echter niet in dat Liberty stil gaat zitten, stelt Ezpeleta. "In de sport en het kampioenschap gaat alles op dezelfde manier verder", aldus de 77-jarige manager. "Als een bedrijf als Liberty Media op deze manier inzet op een product, dan is dat omdat men het product goed vindt zoals het nu is. Samen met Liberty gaan we veel aspecten verbeteren die alleen moeilijk te verbeteren zijn."

Met die lastig te verbeteren zaken doelt Ezpeleta vooral op zaken die rondom de MotoGP gebeuren, zoals marketing en het populairder maken van de sport. Op dat vlak heeft Liberty met F1 ook grote stappen gezet sinds 2017. "We gaan proberen de zichtbaarheid te verbeteren, meer te werken aan marketingproducten, meer mensen te bereiken en het product aantrekkelijker te maken. Dat moet de sport populairder maken."