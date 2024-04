Het nieuws dat Liberty Media de MotoGP overneemt is bij veel motorsportfans niet goed gevallen. Zij maken zich zorgen over de toekomst van de sport, maar Liberty CEO Greg Maffei stelt ze gerust. "Dit is een ongelooflijk sterk product. We zijn niet van plan om de sport te veranderen. Dit is een fantastische sport, met veel fans. De competitie is enorm groot en het enthousiasme ook. Ons doel is een breder publiek aanspreken, waarmee we ook meer commerciële partners kunnen aantrekken. Ik geloof dat dat hand in hand gaat", benadrukt de Amerikaan in een gesprek voor investeerders.

Liberty heeft ook de Formule 1 in handen en sinds de komst van het mediabedrijf is de winst van F1 enorm gegroeid. Ook is de aandacht voor de sport groter dan ooit tevoren, mede dankzij de flinke groei in de Verenigde Staten. Het plan van Maffei voor MotoGP is precies hetzelfde: meer aandacht genereren en meer winst boeken. "Het omzetten in geld en meer fans aantrekken, ik geloof dat het tegelijkertijd kan. Het is dus onjuist om dat als twee losse onderdelen te zien", vertelt de miljardair. "We zien het ook al in F1. We hebben daar een groeiende fanbase, waarna het voor ons makkelijker is om partners - of dat nu uitzendgemachtigden, circuits of sponsoren zijn - aan te trekken. Het gaat dan niet alleen om het vermarkten van het de sport, maar ook om actief fans aantrekken. Ik geloof dat dat allemaal bij elkaar hoort."

Maffei benadrukt in het gesprek met de investeerders dat het een en ander alleen maar kan versterken. "Als de spanning rond de sport groeit, dan groeit de vraag en daarna groeit de interesse van de commerciële partners. Het komt bij elkaar en het heeft een positieve werking op elkaar", legt de New Yorker uit. "We hebben het gevoel dat ons dat in F1 is gelukt. Daar kwam het ook allemaal samen. Ik geloof dat er hier [in MotoGP] ook potentie zit."