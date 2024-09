De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Emilia-Romagna

Twee weken geleden noteerde Francesco Bagnaia al een ronderecord in Misano voor de pole-position voor de GP van San Marino. Dit weekend heeft de Ducati-rijder dat nog eens dunnetjes over gedaan. Bagnaia klokte in de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna 1.30.031, een tijd die goed genoeg was voor pole én een nieuw ronderecord in Misano.

Op meer dan twee tienden van de polesitter noteerde kampioenschapsleider Jorge Martín de tweede tijd in de kwalificatie, terwijl Enea Bastianini op P3 al meer dan een halve seconde toegaf. Samen met Bagnaia vormen zij de eerste startrij voor de beide MotoGP-races in Misano.

De tweede startrij bestaat uit twee KTM's en een Ducati GP23. Brad Binder knokte zich via Q1 naar de vierde startpositie, vlak voor merkgenoot en toekomstig teamgenoot Pedro Acosta. Marco Bezzecchi completeerde de tweede rij en drukte Marc Márquez naar de zevende startpositie. De zesvoudig MotoGP-kampioen deelt de derde rij met Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Op de vierde rij nemen Franco Morbidelli, Aleix Espargaró en Miguel Oliveira plaats.

De sprintrace van de MotoGP GP van Emilia-Romagna begint zaterdag om 15.00 uur. De hoofdrace volgt zondag om 13.00 uur.

Startopstelling MotoGP GP van Emilia-Romagna