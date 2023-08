Espargaro wint GP Groot-Brittannië, Bezzecchi gooit kostbare punten weg met crash

Waar regen Silverstone op zaterdag teisterde, was het zondag juist grotendeels droog voor de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Er waren hier en daar wat verdwaalde druppels, maar bij de start van de race van 20 ronden was het droog. Het was daarbij een stuk warmer dan de afgelopen dagen: de fans konden nu wat opwarmen met 18 graden buitentemperatuur terwijl het asfalt nu de 30 graden aantikte.

Net als in de sprintrace had Jack Miller op de KTM van de derde plaats een uitstekende start. Hij nam de leiding over van Marco Bezzecchi terwijl Francesco Bagnaia een plaats was opgeklommen ten koste van Alex Marquez en kort daarna ook de tweede plaats overnam van Bezzecchi. In ronde twee zou de Italiaan, die een moeizame sprint kende, de leiding in de race overnemen. Voor de nummer drie van het kampioenschap, Jorge Martin, was het een dramatische start. Hij werd in bocht 1 wijd geduwd door het gedrang met Brad Binder en moest op P21 aansluiten. Fabio Quartararo had vanaf de laatste plaats een betere start: hij schoof door naar de veertiende positie, achter Marc Marquez.

Miller was teruggezakt tot de derde plaats, maar dat werd zelfs de veertiende door een stevig duel in Copse Corner, waarbij de Australiër wijd geduwd werd. Dat zorgde ervoor dat er een gat ontstond tussen Bagnaia en Bezzecchi, een gat dat Alex Marquez op de Gresini Ducati moest zien te dichten. Hij had het echter druk met Aleix Espargaro, die hem ook inhaalde. Niet veel later zouden zij allebei opschuiven, aangezien Bezzecchi op hoge snelheid in bocht 15 onderuit ging in jacht op Bagnaia. Hij gooide op die manier kostbare punten weg terwijl Bagnaia nu wist dat hij flink zou uitlopen op zijn titelconcurrent.

Espargaro had door die uitvalbeurt van de VR46-rijder plots zicht op de leider in de wedstrijd en voerde het tempo op om tot drie tienden te naderen. Op zijn beurt probeerde Brad Binder het gat naar Espargaro te dichten, maar Maverick Vinales dacht daar anders over en wilde zelf dat tempo aanvoeren. Binder moest zich daardoor ineens zorgen maken om Miguel Oliveir, die een strakke race reed en van P16 opgeklommen was naar de vijfde plaats. Intussen was de winnaar van de sprintrace van zaterdag, Alex Marquez, uitgevallen vanwege een probleem met de motor. Later zou ook broer Marc Marquez uitvallen: hij crashte, net als Enea Bastianini.

Met acht ronden te gaan werd het toch nog even spannend voor de rijders: op meerdere plekken werden namelijk de regenvlaggen gezwaaid en de wedstrijdleiding stond het de rijders toe om van motor te switchen. Bagnaia's leiding was intussen geslonken en de kampioenschapsleider had niet alleen maar Espargaro, maar ook Vinales en Binder achter zich. Zij bleven doorrijden op de slicks, al besloten Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami en Iker Lecuona om van motor te switchen vanwege de druppels die toch bleven vallen. Quartararo was goed bezig en lag zevende, maar een tik tegen de Ducati van Luca Marini betekende dat hij terugviel.

Late inhaalactie bezorgt Espargaro zege

Door het gebakkelei verloren Binder en Vinales de aansluiting naar de top-twee en kon Oliveira zelfs aansluiten en voorbijgaan aan de twee. Zo werd plots de Portugees de aanvoerder van de groep achter Espargaro en leek hij zelfs een serieuze gooi te kunnen doen naar de zege. Enkel Binder kon in de slipstream van Oliveira mee: Vinales moest aflossen. Terwijl steeds meer druppels vielen werden de gaten toch weer iets groter. Binder heroverde de derde plek terwijl Espargaro met een hele sterke exit uit Copse en remactie in Maggotts voorbij ging aan Bagnaia. De Italiaan leek een tegenaanval in te kunnen zetten naar Stowe, maar gaf zich uiteindelijk gewonnen en accepteerde de tweede plek. Binder had genoeg om de derde plaats te behouden en Oliveira toch van het podium te stoten.

Door zijn tweede plek en de uitvalbeurt van Bezzecchi doet Bagnaia nu weer goede zaken in het kampioenschap. Waar Bezzecchi zaterdag negen punten inliep, loopt Bagnaia er nu weer twinitig uit. Jorge Martin kwam als zesde over de streep en herovert daardoor weer de tweede plek in het kampioenschap, ten koste van Bezzecchi.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië