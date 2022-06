Na de hevige regenval op vrijdag troffen de coureurs zaterdagochtend een zonovergoten TT Circuit. Daarmee konden de tijden gereden in de eerste trainingen het raam uit. In de 45 minuten durende derde vrije training zou de beslissing vallen over plaatsing voor de kwalificatie op zaterdagmiddag. De eerste tien coureurs uit de drie trainingen plaatsen zich rechtstreeks voor Q2, de overige rijders moeten aan de bak in Q1. Pol Espargaro was er zaterdagochtend niet meer bij. De Spanjaard heeft last van ademhalingsproblemen als gevolg van de gekneusde ribben die hij opliep bij een crash in Duitsland. Hij heeft besloten niet meer in actie te komen.

De derde vrije training begon met twee crashes van protegés van Valentino Rossi. Zijn halfbroer Luca Marini was de eerste met een valpartij. Hij ging in de Stekkenwal onderuit. Franco Morbidelli ging bij het ingaan van de Ramshoek in de mist. De Yamaha-rijder maakte een flinke buiteling door de grindbak, maar kon op eigen kracht terug naar de pitbox. Intussen werkten de Aprilia-coureurs in tandem om snelle tijden te produceren. Dat resulteerde voor Maverick Viñales in de voorlopige toptijd. Hij reed 1.32.911.

In de mini-kwalificatie aan het eind van de derde vrije training stond er veel op het spel. De laatste tien minuten installeerden alle rijders de zachtste achterband. Wederom waren het de Aprilia’s die de eerste steek uitdeelden. Met een 1.32.164 ging Aleix Espargaro naar de kop. Intussen had ook Fabio Quartararo zich verbeterd naar de tweede plek, terwijl Alex Rins op de derde plek lag. Die tijden leken overeind te blijven toen diverse coureurs ten val kwamen in de slotminuten van de sessie. Onder hen ook Aleix Espargaro, die in Ossebroeken grip aan de voorkant verloor.

Quartararo begon aan zijn laatste ronde toen het circuit weer vrij was. Vooral in de laatste twee sectoren was de Fransman rap, maar hij kwam niet aan de tijd van Espargaro. Hij kwam op twee duizendsten, maar zijn laatste ronde werd geschrapt omdat hij door een zone gekomen was waar gele vlaggen gezwaaid werden. Quartararo eindigde daarom op 41 duizendsten van een seconde.

Alex Rins werd derde voor Takaaki Nakagami, die zichzelf beloonde met de vierde plek na een lastige vrijdag. Marco Bezzecchi was de eerste Ducati op de vijfde plaats met Francesco Bagnaia daar kort achter. Maverick Viñales eindigde op de zevende positie, voor Jorge Martin en Johann Zarco. Zarco crashte eveneens in de slotfase van de sessie, hij ging hard onderuit in Stekkenwal. Jack Miller raakte zijn snelste rondetijd na de training ook kwijt, maar ging met de hakken over de sloot door naar Q2. Hij eindigde op de tiende plek.

Oud-wereldkampioen Joan Mir moet daardoor zaterdagmiddag weer aan de bak in Q1. Hij werd elfde voor Fabio di Giannantonio en Franco Morbidelli. Geen van de KTM’s plaatste zich voor Q2, Binder eindigde op de veertiende plaats voor Miguel Oliveira en Marini. Bastianini eindigde op de zeventiende plaats voor Lorenzo Savadori, de Aprilia-wildcardrijder.

Alex Marquez werd twintigste voor Stefan Bradl en Raul Fernandez. Darryn Binder eindigde op 2,7 seconden op de laatste plek.

Uitslag: Derde vrije training voor de MotoGP TT van Assen