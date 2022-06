Pol Espargaro trekt zich terug voor de TT van Assen

Espargaro liet vrijdag na de twee vrije trainingen al weten enorm veel last te hebben van zijn ribben. Hij crashte in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Duitsland en kwam lelijk op zijn zij terecht. In Assen probeerde Espargaro het wel, maar hij had ademhalingsproblemen. De Spanjaard liet weten al te twijfelen over zijn deelname. "Als ik niet snel kan zijn, heeft het weinig zin om te rijden", liet hij optekenen.

Nu heeft Espargaro besloten niet meer in actie te komen, meldt Repsol Honda. "Na de tweede training had Espargaro veel pijn", leest de verklaring. "Als gevolg daarvan is hij niet in staat om op een MotoGP-motor te rijden en hij heeft samen met Repsol Honda besloten niet in actie te komen tijdens de TT van Assen." Stefan Bradl is dit weekend de enige coureur van Repsol Honda aan de start van de TT. Hij is de vervanger van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

Espargaro heeft net als Repsol Honda een rampzalige eerste seizoenshelft beleefd. Hij stond tijdens de openingsrace van het seizoen in Qatar nog op het podium, maar daarna ging het bergafwaarts. Na de eerste race eindigde Espargaro nog maar één keer in de top-tien, de afgelopen drie races haalde hij geen punten.

De 31-jarige Espargaro staat vijftiende in het wereldkampioenschap. Hij moet na dit seizoen vertrekken bij Repsol Honda. Motorsport.com heeft vernomen dat hij dicht bij een terugkeer naar Tech3 KTM is.