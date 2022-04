In de kwalificatie schopte Bendsneyder het tot de negende plaats en dat gaf hem een goede uitgangspositie voor de race. In die wedstrijd over 23 ronden klopte Bendsneyder op de deur bij de eerste zes, maar die bleek een maatje te groot. Toen slopen er wat foutjes in waardoor Bendsneyder onder andere Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta nog voor zich moest dulden. De negende plaats was het resultaat na een moeilijke openingsfase van het seizoen, die vooral gekenmerkt werd door de sleutelbeenbreuk in de pre-season test.

“Ik ben heel blij met deze race”, zegt Bo Bendsneyder daarom. “Ik denk dat we elk weekend meer vertrouwen krijgen. Tijdens het vorige weekend in Indonesië had ik een goede kwalificatie, maar de race was niet heel bijzonder. Dit weekend hebben we ons verbeterd en was de kwalificatie goed, maar de race ook.”

Dat Bendsneyder uiteindelijk Acosta en Albert Arenas nog voor moest laten gaan, vindt hij frustrerend. “Ik was wel een beetje teleurgesteld omdat ik voor de zevende plek vocht, door een paar fouten verloor ik twee plekken. Dat was toch wel een beetje ontgoochelend. Maar het team heeft dit weekend heel hard gewerkt en ik ben ze daar heel dankbaar voor. Ik denk dat we de juiste richting gevonden hebben.”

Bendsneyder was de enige coureur van SAG die punten scoorde. Thuisrijder Gabriel Rodrigo moest de wedstrijd vroegtijdig verlaten door een valpartij. De overwinning was voor de tweede keer dit seizoen voor VR46-protegé Celestino Vietti.