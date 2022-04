Vietti grijpt Moto2-zege in Argentinië, Bendsneyder negende

De zestienjarige Moto2-sensatie Fermin Aldeguer mocht de Grand Prix van Argetntinië van pole-position aanvangen, maar hij verloor de leiding al vroeg in de race aan Celestino Vietti. Voor KTM Ajo-coureur Augusto Fernandez was de race helemaal vroeg afgelopen. Hij maakte vanaf de tweede plek een dramatische start en ging in de eerste bocht onderuit omdat hij het achterwiel van Ai Ogura reed. Bo Bendsneyder maakte een goede start en hield de achtste plaats vast aan het eind van de eerste ronde, Zonta van den Goorbergh ging hard van start en lag op de vijftiende plek. In de tweede ronde gleed de coureur uit Breda onderuit. Zijn veelbelovende weekend kreeg daardoor geen passende afsluiting.

Vooraan hield Vietti de koppositie vast, maar hij had het niet gemakkelijk. De Italiaan ging in de zevende ronde veel te wijd in bocht 13 waardoor Aldeguer binnendoor kon komen. De twee kwamen elkaar bij het uitkomen van de bocht tegen waardoor de 16-jarige Spanjaard van zijn machine geworpen werd. Even bleef hij aangeslagen op de grond liggen, maar uiteindelijk kwam hij zelf te vroeg terug naar de pitbox. Vietti hield de leiding, maar had toch grote problemen. Zo kon het gebeuren dat de winnaar van de GP van Indonesië ook nu weer een rol speelde in de wedstrijd. Somkiat Chantra ging in de elfde ronde even naar de leiding in de jacht op een tweede achtereenvolgende overwinning.

Vietti herpakte zich echter en zette niet veel later opnieuw de aanval in bij Chantra. Deze keer liet hij de Thaise coureur achter in de jacht op zijn tweede zege van het seizoen. De druk bleef op de ketel, maar van een aanval op de koppositie kwam het niet meer. Vietti pakte na de overwinning in Qatar zijn tweede overwinning van het seizoen. Op anderhalve seconde eindigde Chantra op de tweede plek, een schitterend vervolg op zijn eerste grote succes in de Grand Prix van Indonesië.

Daarachter vond een rondenlang duel plaats om de derde plek. Het ging tussen Ai Ogura en Aron Canet. De koplopers waren uit het zicht en zij konden zich volledig op elkaar focussen. Canet had P3 lange tijd in handen, maar Ogura deed in het laatste kwart een poging om de Spanjaard op achterstand te rijden. Meerdere keren kwamen de coureurs elkaar tegen, maar Ogura pakte de derde plek met een overtuigende inhaalactie in de laatste ronde. Canet nam genoegen met de vierde plek voor Jake Dixon en Tony Arbolino.

Bo Bendsneyder bivakkeerde lang op de zevende plaats, maar liep in de tweede helft van de race toch tegen wat problemen aan. Hij had niet langer het tempo om de koplopers te volgen en werd voorbijgestoken door Moto2-rookie Pedro Acosta en voormalig Moto3-wereldkampioen Albert Arenas. Hij lag op de negende plaats en leek in de schoot van Jorge Navarro en Sam Lowes te vallen. Op dat moment herpakte Bendsneyder zich en verdedigde de negende plek met succes. Navarro ging namelijk onderuit en ook Lowes had moeite om het hoge tempo vol te houden in de laatste ronden. Zodoende pakte Bendsneyder zijn beste resultaat van het nog jonge seizoen. Lowes maakte de top-tien compleet.

Volgend weekend mogen de Moto2-coureurs in de herkansing op het Circuit of the Americas. Daar wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Argentinië