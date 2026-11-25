Formule 1 GP van Las Vegas

Zak Brown sluit eigen motorprogramma van McLaren voor F1 2030 uit

Het Britse merk is momenteel een klantenteam van Mercedes

Ed Hardy

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 16:26

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Zak Brown sluit een fabrieksteam voor motoren voor het Formule 1-seizoen 2030 uit. McLaren is volgens hem “heel blij” met de samenwerking met Mercedes.

Het Britse merk is sinds 2021 klant van Mercedes en heeft in die periode veel succes geboekt: twee constructeurstitels (2024, 2025), een wereldtitel bij de coureurs (2025) en 24 Grands Prix-zeges.

In 2030 staat in de F1 de volgende motorwijziging op de planning, met turbo-V8-power units van 2,1 liter als vervanger van de huidige motoren. Die zijn pas dit jaar geïntroduceerd, maar hebben al voor discussie gezorgd.

Brown zei afgelopen weekend bij de Grand Prix van Las Vegas: “We hebben daar in het verleden naar gekeken, maar we zijn heel blij met HPP.

“Volgens mij hebben we bewezen dat we met hen kampioenschappen kunnen winnen. We hebben dus niet de intentie om iets anders achterin onze auto te hebben dan een Mercedes.”

De vraag kwam voort uit de problemen die McLaren dit seizoen met de Mercedes-motor kende. Op een bepaald moment zette dat de relatie tussen beide fabrikanten onder druk.

Zak Brown, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dat gebeurde nadat er tussen de fabriek en het klantenteam een kenniskloof was ontstaan rond de complexere motor, waarbij McLaren moeite had om het maximale uit de Mercedes-power unit te halen.

Het Britse team heeft het idee om zelf fabrikant te worden, dus wordt dat in elk geval onderzocht, zeker nu een overstap naar een goedkopere formule haalbaarder is.McLaren kende echter een sterkere tweede helft van 2026, met drie zeges.

“Het is met deze power units een lastig seizoen geweest, denk ik, voor de hele grid”, vervolgde de CEO van McLaren Racing. Zijn team staat vierde in de stand en heeft 235 punten achterstand op kampioen Mercedes.

“We werken al behoorlijk lang met Mercedes samen. Ze zijn een geweldige partner geweest.

“Wij hebben op de baan problemen gehad; zij hebben op de baan problemen gehad. Volgens mij heeft ieder team op de baan problemen gehad, maar we hebben een uitstekende werkrelatie.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we dezelfde specificatie krijgen. Zo zijn de regels, en we winnen races. We wonnen vorig weekend nog, dus ja, we zijn tevreden.”

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De uitspraken van Brown kwamen wel voordat Motorsport.com onthulde dat de F1 plannen heeft om vanaf 2030 naar twee power unit-leveringen per fabrikant te gaan, inclusief het fabrieksteam.

Dat zou betekenen dat er per motor nog maar één klantenteam overblijft. Met McLaren, Alpine en Williams als klanten van Mercedes kan dat voor politieke spanning in de paddock zorgen.

Aangezien Ferrari tegen die tijd ook een klantenteam heeft (Haas), net als Red Bull (Racing Bulls), blijven Audi, Honda en Cadillac’s General Motors als mogelijke opties over.

Toch is Brown “heel, heel enthousiast” over de motorwijziging in 2030, die na gezamenlijke inspanningen van de F1, de fabrikanten en de FIA een jaar naar voren is gehaald.

“Volgens mij gaat het er nu om de puntjes op de i te zetten”, zei hij. “Als je kijkt naar wat de FIA heeft gedaan: ze hebben fulltime stewards aangekondigd.

“Ze zijn dus heel proactief, ze schakelen snel en doen wat ze zeggen dat ze gaan doen. Volgens mij is de sport nog nooit zo gezond geweest. De competitie is geweldig.

“Ik heb dus veel vertrouwen in de toekomst van de sport. Waar de sport nu staat, is goed. Ik kijk uit naar de nieuwe motoren en ik denk dat iedereen dat doet.

“Maar volgens mij gebeurt er ook nog veel meer om de sport verder te ontwikkelen. Tussen de FIA en Formula 1 leveren ze dus geweldig werk.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Zak Brown sluit eigen motorprogramma van McLaren voor F1 2030 uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 min



Zak Brown sluit eigen motorprogramma van McLaren voor F1 2030 uit





Geblesseerde Francesco Bagnaia mist laatste GP met Ducati en eerste test met Aprilia



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



6 min



Geblesseerde Francesco Bagnaia mist laatste GP met Ducati en eerste test met Aprilia





Wat Peugeot van plan was met de geschrapte WEC-Hypercar voor 2027



WEC



WEC WEC 7 min



Wat Peugeot van plan was met de geschrapte WEC-Hypercar voor 2027





Jack Harvey wordt Special Advisor bij Dreyer & Reinbold en slaat Indy 500 van 2027 over



IndyCar



Indy IndyCar 8 min



Jack Harvey wordt Special Advisor bij Dreyer & Reinbold en slaat Indy 500 van 2027 over

Vorig artikel Top 10 F1-auto's van de jaren 1990

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ed Hardy





Dit probleem kostte Pierre Gasly mogelijk de zege in de F1-GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



11 u



Dit probleem kostte Pierre Gasly mogelijk de zege in de F1-GP van Las Vegas





Kimi Antonelli en George Russell gaan bij Mercedes om tafel na kwalificatieverwarring in Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Kimi Antonelli en George Russell gaan bij Mercedes om tafel na kwalificatieverwarring in Las Vegas





Lando Norris baalt van 'schokkende' topsnelheid McLaren in kwalificatie GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Lando Norris baalt van 'schokkende' topsnelheid McLaren in kwalificatie GP Las Vegas

Meer van

Mercedes





Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 d



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 19 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 19 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer