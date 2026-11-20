Formule 1 GP van Las Vegas

FIA voert vanaf 2027 fulltime F1-stewards in voor meer consistentie

De autosportfederatie begint volgend seizoen met het gefaseerd invoeren van permanente stewards, waarbij de groep uiteindelijk wordt uitgebreid tot 12-15 fulltime officials

Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:34

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

De consistentie van beslissingen van stewards is al jaren onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. De complexiteit van de sportieve reglementen en de richtlijnen voor het racen speelt daarbij een rol, maar er keert steeds een andere vraag terug: zou een vaste groep stewards voor meer consistentie zorgen?

Vanaf 2027 zet de FIA een stap in die richting. De autosportfederatie maakte donderdag bekend dat zij geleidelijk wil toewerken naar fulltime stewards, waarbij de eerste fase in 2027 begint.

Het is de bedoeling om een groep van 12 tot 15 fulltime stewards samen te stellen, al wordt dat aantal pas op termijn bereikt. De eerste fulltime stewards worden tijdens het seizoen 2027 aangetrokken. Bij elke race krijgen zij gezelschap van de gebruikelijke parttime stewards en een coureurssteward, wiens specialistische kennis en perspectief als voormalig coureur onderdeel van het proces blijven.

Het belangrijkste doel is om de consistentie van beslissingen te verbeteren, al gaat het initiatief volgens de FIA verder dan dat. Doordat de functie fulltime wordt, kunnen deze stewards ook buiten raceweekenden worden ingezet, bijvoorbeeld “om opkomende trends en onderdelen te signaleren waarvoor verduidelijking van de reglementen nodig is” en om FIA-officials op te leiden.

Daardoor zouden tekortkomingen in de sportieve reglementen en de richtlijnen voor het racen die stewards gebruiken, effectiever kunnen worden aangepakt. Het doel is dus niet alleen om de consistentie tijdens races te verbeteren, maar ook om de regels en richtlijnen zelf vanaf het begin steviger te maken.

Start action

Photo by: Clive Rose / Getty Images

Deze stap past bij wat FIA-president Mohammed Ben Sulayem al langer bepleit: verdere professionalisering van het stewardspanel. De FIA denkt dat het loslaten van het huidige vrijwillige, roulerende systeem helpt om de continuïteit en consistentie te verbeteren.

En dat is precies een van de belangrijkste punten waarop de FIA vooruitgang wil boeken, waarbij de federatie benadrukt dat de stap ook aansluit bij het FIA Remote Operations Centre, dat onlangs in Biggin Hill is geopend.

“Deze nieuwste grote investering in de wedstrijdleiding van de FIA laat zien hoezeer wij ons inzetten voor besluitvorming, eerlijkheid en integriteit op het hoogste niveau in de autosport. Het aanstellen van fulltime stewards is een belangrijke stap in onze al langer lopende missie om binnen het FIA Formula One World Championship een toegewijd ecosysteem voor officials op te bouwen. Het is ook een investering in de toekomst van onze sport”, zei Ben Sulayem.

“Deze ontwikkeling helpt om binnen onze stewardstructuur meer expertise en continuïteit op te bouwen. Daarmee versterken we ons vermogen om reglementen te beoordelen en te verbeteren, de ontwikkeling van toekomstige officials te ondersteunen en in al onze kampioenschappen het hoogste niveau van consistente wedstrijdleiding te waarborgen.”

De FIA zet nu de wervingsprocedure op voor de gefaseerde invoering in 2027. Het plan is om de groep in 2028 en de jaren daarna uit te breiden, totdat het beoogde aantal van 12 tot 15 fulltime stewards is bereikt.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?





F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen





F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing





Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



6 u



Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030

Vorig artikel Hoe Las Vegas na een moeizame start uitgroeide tot vaste waarde op de F1-kalender

Volgend artikel F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was



Dakar



Dakar 8 u



Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was





Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



17 u



Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



19 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer