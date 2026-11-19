Formule 1 GP van Las Vegas

Fernando Alonso sluit langer F1-verblijf voor V8-terugkeer uit: "16 jaar puur racen verloren"

Fernando Alonso geeft toe dat het "frustrerend" is dat hij de aanstaande terugkeer van V8-motoren zal missen, en voegt eraan toe dat F1 sinds 2014 veel jaren heeft verspild door met zijn reglementen de verkeerde richting in te slaan

Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 09:11

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Hoewel de formele bevestiging van de FIA op dinsdag slechts enkele minuten online stond voordat die tijdelijk weer offline werd gehaald, is het voor iedereen in de paddock duidelijk dat V8-motoren terugkeren in de Formule 1.

Het principeakkoord draait om een 2,1-liter V8 met turbo – waarbij de turbo vooral belangrijk is voor Audi en Honda – en een aanzienlijk kleinere elektrische component. De beoogde introductie is in 2030, wat een jaar eerder zou zijn dan aanvankelijk gepland.

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Het is grotendeels waar de coureurs op hebben aangedrongen, wat de positieve reacties in de paddock van Las Vegas tijdens de mediadag verklaart.

Fernando Alonso benadrukte tegenover onder meer Motorsport.com echter dat de terugkeer van de V8 voor hem te laat komt. De Spanjaard is momenteel 45 en is, misschien niet verrassend, niet van plan nog vier jaar in de koningsklasse van de autosport te blijven: "Nee, ik zal er niet meer bij zijn voor de nieuwe V8. 100 procent."

Toen werd opgemerkt dat Alonso de mensen in de paddock eerder heeft verrast, bijvoorbeeld met zijn F1-comeback in 2021, lachte hij: "Ja, ik heb mezelf in het verleden ook verrast! Maar deze keer denk ik dat het de juiste is. Als ik stop, is dat het moment, ook het moment om andere dingen te proberen.

"Het is nog ver weg, [de terugkeer van de V8], maar ik denk dat het genoeg zal zijn [voor mij tot die tijd]."

Alonso vindt het in zekere zin wel frustrerend dat hij afscheid zal moeten nemen onder een reglement waar hij, net als veel andere coureurs, bepaald geen fan van is: "Ja, het is frustrerend dat we dit niet al in 2014 hadden. Van 2014 tot 2030 of 2031, dat betekent dus dat 16 jaar of 17 jaar aan pure racerij verloren is gegaan."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hoewel Alonso tegen die tijd niet meer in de F1 actief zal zijn, heeft hij nog altijd andere raceklassen op het oog. Ook na zijn afscheid uit de F1 is Alonso van plan nog lang te blijven racen.

In januari 2027 zal hij zijn opwachting maken in de Dakar Rally, maar hij houdt ook de deur open voor andere iconische races zodra zijn F1-carrière ten einde komt.

"Dakar zat in mijn hoofd. Le Mans zit in mijn hoofd, de Indy 500 zit in mijn hoofd", zei de Aston Martin-coureur.

"Ik hou van competitie en ik hou ervan om te racen in raceauto's waarin je vermogen hebt wanneer je op het gas gaat, en waarin je vertraging hebt wanneer je remt. Dat zijn de dingen die we nu missen in de Formule 1.

"Als ik in de Formule 1 doorga, blijft dat natuurlijk altijd mijn prioriteit en is het lastig om dingen samen te brengen of verschillende programma's te combineren. Dakar past, omdat het in januari is, iets beter, maar zelfs daarvoor moesten een paar dingen samenvallen."

Dat Alonso graag wil terugkeren naar enduranceraces zoals Le Mans is geen verrassing – hij zou dat zelfs graag samen met Max Verstappen doen – maar zijn vermelding van de Indy 500 is iets onverwachter.

Na zijn laatste poging in 2020 leek de Spanjaard niet bijzonder happig op nog een optreden in The Greatest Spectacle in Racing op de Brickyard, maar met een nieuw IndyCar-chassis op komst kan zijn mening veranderen.

"Ja, ik weet het niet. Ze veranderen binnenkort van auto. Er komt een nieuwe auto voor 2028, denk ik, dus ja, ik weet het niet", zei hij. "Misschien overweeg ik het op een dag. Het staat niet in mijn kortetermijnplannen en ik denk er nu niet aan, maar ik kan het niet voor 100 procent uitsluiten."

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

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- Het Motorsport.com-team

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