Formule 1 GP van Las Vegas

F1 wil aantal klantenteams per motorleverancier vanaf 2030 beperken

Als onderdeel van het plan voor 2030 om over te stappen op V8-power units, staan Formule 1-power unit-fabrikanten op het punt om nog maar twee teams te leveren, wat politieke intrige oproept over de toekomst van de huidige klantenteams van Mercedes

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 20:40

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De Formule 1 wil vanaf 2030 per fabrikant nog maar twee teams van een power unit laten voorzien, heeft Motorsport.com begrepen. Dat roept vragen op over de positie van de drie huidige klanten van Mercedes.

Tijdens het raceweekend in Las Vegas maakte de FIA bekend dat er unanieme steun is om de volgende generatie power unit-reglementen naar voren te halen, naar 2030. Daar hoort de overstap bij naar 2,1-liter V8-motoren met turbo, maximaal 200 kilowatt elektrisch vermogen en het gebruik van duurzame brandstoffen.

Die stap komt tegemoet aan de wens voor goedkopere en minder complexe motoren, iets waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-topman Stefano Domenicali gezamenlijk op aandrongen. Tegelijk was het toevoegen van een turbo een belangrijke eis voor partijen als Audi en zorgt die er ook voor dat het motorgeluid op een passend niveau blijft voor enkele stratencircuits op de F1-kalender.

Wat ook in een uitgebreid FIA-document over het raamwerk voor 2030 stond, maar niet in de publieke aankondiging werd genoemd, is een akkoord tussen de zes fabrikanten van power units voor 2030 om ieder nog maar twee teams te leveren. Daar valt ook het eigen fabrieksteam onder, waardoor er per fabrikant nog maar één motorlevering beschikbaar is voor externe klantenteams.

Motorsport.com heeft begrepen dat een van de doelen van die stap is om de politieke invloed te verkleinen van fabrikanten die een groot deel van de grid van motoren voorzien, in dit geval Mercedes en Ferrari. De betrokken fabrikanten stonden zelf ook open voor inkrimping, omdat het leveren van F1-motoren verliesgevend is en de prijs per seizoen is gemaximeerd op slechts 18 miljoen dollar.

Ferrari levert momenteel aan het fabrieksteam, Haas en Cadillac, maar laatstgenoemde stapt vanaf 2030 over op eigen motoren. Daarmee lost de kwestie rond de Ferrari-levering zich vanzelf op. Red Bull Powertrains zal ook twee teams bedienen, Red Bull Racing en Racing Bulls, terwijl Audi, Aston Martin-partner Honda en Cadillac-aandeelhouder General Motors op dit moment allemaal hun eigen fabrieksteam hebben als enige bevestigde klant.

Photo by: Manuel Eletto

De Mercedes-vraag

Dan blijft de vraag over wat er met Mercedes en de klanten van Mercedes High Performance Powertrains gebeurt. Naast het fabrieksteam in Brackley levert de organisatie uit Brixworth momenteel aan McLaren, Williams en Alpine, waarvan het moederbedrijf Renault onlangs de eigen motorenafdeling heeft stopgezet en verkocht.

Volgens het raamwerk voor 2030 zouden twee van die drie teams op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier als de FIA World Motor Sport Council het voorstel volgende maand in Shanghai goedkeurt. Die grote verschuiving zal in de F1-paddock maanden van politieke intriges opleveren, terwijl teams proberen een deal te sluiten met wat sinds de introductie van hybride motoren in 2014 de betrouwbaarste en best presterende leverancier van power units in de Formule 1 is geweest, of afspraken maken met opties die nu minder aantrekkelijk lijken.

Motorsport.com heeft begrepen dat zowel McLaren als Williams hun kansen goed inschatten om bij Mercedes te blijven. McLaren heeft in elk geval onderzocht of het zelf fabrikant van power units kon worden, omdat een goedkopere motorformule dat haalbaarder zou maken dan nu. CEO Zak Brown gaf echter aan dat die optie voor 2030 van tafel is, aangezien hij klant van Mercedes wil blijven.

"We hebben daar in het verleden naar gekeken, maar we zijn heel tevreden met HPP", zei Brown donderdag in Las Vegas. "Ik denk dat we hebben bewezen dat we met hen kampioenschappen kunnen winnen. We zijn dan ook niet van plan iets anders achterin onze auto te hebben dan een Mercedes."

Zak Brown on the idea of McLaren building its own engines: "It's something we've looked at in the past, but we're very happy with HPP. I think we've proven that we can win championships with them, so we don't have any intention to have anything in the back of our car other than a Mercedes."

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Wat Mercedes op dit moment als ideale klantenteam ziet, is minder duidelijk. Na nederlagen tegen McLaren in 2024 en 2025 bleef CEO Toto Wolff erbij dat een overwinning van een klant nog altijd goed is voor HPP en voor het merk Mercedes als geheel. Bovendien biedt een sterk klantenteam het fabrieksteam een waardevolle referentie voor het chassis.

Brown noemde HPP een "geweldige partner", maar het is geen geheim dat de relatie tussen HPP en McLaren begin dit jaar in elk geval onder druk is komen te staan door een kennisverschil tussen het fabrieksteam en de klant over hoe de complexe nieuwe power units optimaal benut en ingezet moeten worden.

Of Mercedes motoren blijft verhuren aan zijn sterkste rivaal, of dat een deal met een middenveldteam de voorkeur krijgt, zal de komende maanden waarschijnlijk veel stof doen opwaaien.

Waarom FIA-motor van tafel is

Zeker is dat het door de FIA voorgestelde plan voor een motor van een derde partij nu van tafel is. Nu F1-power units in 2030 minder complex en duur worden, had FIA-president Ben Sulayem het idee geopperd om kant-en-klare white label-motoren te betrekken, om de zorgen over de onafhankelijkheid van teams verder te verlichten.

Dat plan leek voor geen enkele potentiële motorbouwer economisch haalbaar. Nu alle zes fabrikanten van power units aan tafel unaniem hebben ingestemd met de belangrijkste infrastructuur voor 2030, betekent een limiet van twee leveringen dat er voor 11 teams ten minste 12 power units beschikbaar zijn.

De FIA heeft wel een vangnet ingebouwd voor het geval dat een van de zes fabrikanten besluit te stoppen. Er is een clausule toegevoegd waardoor de intellectuele eigendomsrechten op de F1-power unit van een vertrekkende fabrikant overgaan naar de FIA, die ze vervolgens kan toewijzen aan een nieuwe fabrikant die instapt.

Net als nu komt er ook een "leveringsplicht". Dat betekent dat de FIA een van de fabrikanten kan verplichten om een extra, derde team van een motor te voorzien als dat team zelf geen deal kan sluiten. Dat kan uiteindelijk een belangrijke clausule worden.

FIA president Mohammed Ben Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali have long been in agreement over the future direction of F1's power units.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ook is de basis afgesproken voor het budgetplafond voor power units voor de periode 2030-2034. Dat plafond blijft voor 2030 op het huidige bedrag van 190 miljoen dollar, waarna het jaarlijks met 7,5 miljoen dollar daalt en in het seizoen 2034 uitkomt op 160 miljoen dollar.

Die glijdende schaal helpt fabrikanten met de initiële ontwikkelingskosten van de nieuwe power units. Een ontwikkelingsstop voor de huidige motoren vanaf 2028, plus een verbod op V8-tests op de testbank tot de zomer van dat jaar, moet de huidige F1-fabrikanten helpen hun middelen over de twee projecten te verdelen. Bestaande fabrikanten krijgen bovendien meer ruimte onder het budgetplafond dan nieuwkomer General Motors, dat zijn V6-plannen nu kan laten varen en zich volledig kan richten op het V8-programma in Charlotte. Naar verluidt tekent GM voor de eerste jaren in op een budgetplafond van 170 miljoen dollar.

Waarom een vroege deal zo belangrijk is voor F1

Er zijn nog meerdere belangrijke onderwerpen die de fabrikanten verder moeten uitwerken, zoals de precieze werking van het elektrische push-to-pass-systeem. Dat moet namelijk samengaan met het chassisontwerp om close racing te bevorderen.

Maar doordat het overkoepelende raamwerk en de belangrijkste motorarchitectuur zijn vastgelegd, en straks door de FIA World Motor Sport Council worden bekrachtigd, kunnen zowel de fabrikanten als de FIA nu binnen een redelijke planning aan de volgende reglementencyclus werken.

Dat moet de autosportbond helpen om chassisregels op te stellen die goed aansluiten op de nieuwe power units en een zuiverder en spannender reglement opleveren. Daarbij hoeft de FIA niet rekening te houden met de dreiging van late koerswijzigingen door fabrikanten, iets wat in de eerste plaats leidde tot de omstreden en bekritiseerde formule voor 2026.

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- Het Motorsport.com-team

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