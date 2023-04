Williams-teambaas weerlegt opmerkingen over paydriver Sargeant

James Vowles erkent dat Williams het financieel al jaren niet ruim heeft en daarom in het verleden voor het geld van Nicholas Latifi, Lance Stroll en Sergey Sirotkin koos. Op dit moment rijdt Logan Sargeant voor de Britse formatie. Sommigen denken dat het contracteren ook voor een groot deel te maken heeft met de commerciële aantrekkingskracht van de Amerikaan nu F1 in de Verenigde Staten steeds populairder wordt. De Williams-teambaas is het niet eens met die uitspraken. Hij stelt dat de jonge coureur echt in loondienst is en verdiend in de koningsklasse rijdt.

"Ik heb de mogelijkheid om in zijn data te neuzen. Hij staat er goed bij hoor. Doordat Williams op een juiste manier in hem heeft geïnvesteerd, is hij nu een professionele coureur", aldus de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes, die zich vergist had in de Amerikaan nadat het Duitse merk hem niet opnam in het opleidingsprogramma. "Hij kwam een keer naar Mercedes om plaats te nemen in de simulator. Ik had interesse in hem gekregen door zijn F3-prestaties. Hij was er samen met Oscar Piastri, die ik ook hoog inschat. We hadden toen echter al een club sterke coureurs, dus daar stopte mijn connectie met hem. Williams begon vervolgens in hem te investeren, omdat zij dachten dat hij echt goed was. Ik was terughoudend omdat het lastig was om hem te beoordelen. Het toont nu aan dat ik het mis had en Williams gelijk had."

Sargeant maakte meteen indruk bij zijn Grand Prix-debuut in Bahrein door twee plaatsen achter zijn teamgenoot Alexander Albon op de dertiende plek te eindigen. Een wedstrijd later in Jeddah kwam hij als zestiende over de streep. In Australië viel hij uit nadat hij tegen Nyck de Vries botste. De schuld lag volledig bij de Williams-coureur, maar de FIA onderzocht het incident niet.