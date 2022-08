Williams F1-team maakte haast met contractverlenging Albon

Alexander Albon heeft een meerjarig contract bij Williams op zak. Dit werd twee dagen nadat Fernando Alonso bij Aston Martin tekende bekendgemaakt, en een dag nadat Oscar Piastri de deal met Alpine ontkende. De Thaise Brit heeft nu bevestigd dat er haast is gemaakt om zijn overeenkomst bekend te maken, als duidelijk teken dat hij niet beschikbaar is voor andere teams.

“Dat is waarschijnlijk de reden dat het wat is versneld”, vertelt Albon als Motorsport.com hem vraagt naar zijn nieuwe deal. “Williams is het team dat me de kans heeft geboden om terug te keren in de Formule 1. Ik moet zeggen dat ik daar extreem dankbaar voor ben. Ik zie een mooie toekomst met Williams voor me met de investeringen die er gaan komen. Het was mooi om het contract te kunnen tekenen en stabiliteit te krijgen. Het geeft ons de kans om meer richting de toekomst van de wagen te werken, en niet alleen aan dit jaar te denken.”

Band met Red Bull

Motorsport.com heeft begrepen dat er nog met Red Bull gesproken moet worden om de details van de relatie tussen het topteam en Albon te bespreken, maar officieel maakt hij geen deel meer uit van de rijderspool. Nadat hij in 2021 vanaf de zijlijn moest toekijken omdat Red Bull niet met hem doorwilde als teamgenoot van Max Verstappen, werd hij dit jaar uitgeleend aan Williams. “Ik heb nog steeds een band met Red Bull, want ze hebben me veel geholpen. Maar volgend jaar moet ik het zelf gaan doen. Dan ben ik een Williams-coureur. Het heeft geen zin om een leencoureur te zijn.”

Dit jaar is Albon drie keer in de punten geëindigd. In Australië maakte hij zijn enige pitstop in de allerlaatste ronde en finishte hij als tiende, in Miami reed hij in een sterke race naar de negende plek en in België werd hij tiende. Door zijn eerste twee puntenfinishes wilde Williams al vroeg praten over de verlenging van zijn contract. “Het was een simpel gesprek. We begonnen al vroeg met onderhandelen nadat de eerste races erg goed gingen.” Volgens de man uit London is stabiliteit en zekerheid in zijn carrière fijn, nadat hij eerder nogal vaak wisselde van werkplek. “Het is een luxe die niet alle rijders hebben. Ik heb nooit zekerheid gehad en heb altijd moeten vechten. Vorig jaar was ik een jaar weg. Het is een fijn gevoel om die last van je schouders te hebben. Ik kan het afvinken van mijn lijst en me echt settelen.”