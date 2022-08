Williams bevestigt Alex Albon als eerste F1-coureur voor 2023

Langzaam maar zeker beginnen meer puzzelstukjes voor de Formule 1-grid van 2023 op hun plek te vallen. Nadat Sebastian Vettel vorige week zijn F1-pensioen aankondigde, sloeg Aston Martin maandag meteen toe door Fernando Alonso op te pikken bij Alpine. De Franse renstal maakte vervolgens op dinsdag bekend dat Oscar Piastri het zitje naast Esteban Ocon krijgt, maar de Australiër ontkende daarop een contract te hebben getekend en stelde dat hij volgend jaar niet voor Alpine racet. Dat zou betekenen dat Alpine alsnog op zoek moet naar een tweede rijder. Op het lijstje met alternatieven voor Piastri kan in ieder geval een streep door de naam Alexander Albon. De Williams-coureur heeft namelijk een nieuwe overeenkomst bij zijn huidige werkgever getekend, zo maakte het team woensdagmiddag bekend. Hij heeft een meerjarige deal getekend bij de renstal uit Grove.

"Het is heel gaaf dat ik in 2023 bij Williams kan blijven en ik kijk ernaar uit om te zien wat we als team kunnen bereiken, zowel in de rest van dit seizoen als volgend jaar", zegt Albon over zijn contractverlenging bij Williams. Naar verluidt had Albon al een meerjarige overeenkomst, maar heeft het team nu de optie gelicht waardoor zijn aanblijven nu echt zeker is. "Het team is keihard aan het pushen om progressie te boeken en ik ben heel gemotiveerd om deze reis voort te zetten en ons verder te ontwikkelen met de lessen die we samen leren."

Albon blijft de komende jaren dus bij het team dat hem zijn terugkeer in de Formule 1 gunde. In 2021 moest de Thai, die eveneens een Brits paspoort heeft, het hele seizoen langs de zijlijn toekijken nadat Red Bull Racing hem degradeerde tot reservecoureur. Albon reed anderhalf seizoen voor het Oostenrijkse team, dat hem half 2019 in zijn debuutseizoen van Toro Rosso naar de hoofdmacht van de energiedrankengigant haalde. Zijn tijd bij Red Bull viel tegen, want hij stond slechts twee keer op het podium en was duidelijk de mindere van teamgenoot Max Verstappen. Inmiddels heeft Albon zijn carrière nieuw leven ingeblazen bij Williams, waar hij een prima indruk maakt, teamgenoot Nicholas Latifi consistent de baas is en de enige drie punten van het team tot dusver heeft gescoord. Voor teambaas Jost Capito was het dan ook een makkelijk besluit om het contract met Albon te verlengen.

