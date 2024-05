Het Formule 1-seizoen 2024 is zes Grands Prix oud, maar Williams is er nog niet in geslaagd om punten te scoren. De Britse renstal heeft met de FW46 een bolide die heel aardig meedoet in de middenmoot, maar punten bleven telkens buiten bereik. Een van de redenen daarvoor is het feit dat de FW46 behoorlijk overgewicht heeft, zo erkent teambaas James Vowles in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij schat in dat Alexander Albon en Logan Sargeant iedere ronde zo'n halve seconde tijdverlies oplopen door de te zware auto.

"De transformatie tussen 2023 en 2024 is geweest dat we het chassis veertien kilogram lichter hebben gemaakt. Iedereen in deze bedrijfstak die deze cijfers begrijpt, beseft dat dit buitengewoon is. Het team heeft dat heel goed gedaan. De auto van dit jaar is echter per ronde nog vierenhalve tiende langzamer door het feit dat die nog steeds te zwaar is", legt Vowles uit. De Britse teambaas zegt niet hoeveel overgewicht de FW46 momenteel heeft, maar op basis van het genoemde tijdverlies valt wel een inschatting te maken. In de Formule 1 wordt aangenomen dat tien kilogram gewicht zo'n drie tienden van een seconde per ronde waard is. Een tijdverlies van 0,45 seconde houdt dan in dat de FW46 ongeveer vijftien kilogram te zwaar is.

"Als dingen vertraging oplopen, wordt gewicht toevoegen gezien als een van de oplossingen om weer op het juiste pad te geraken. We hebben enorm veel gewicht toegevoegd, ondanks dat het chassis er veel beter voor staat", wijst Vowles naar vertraging tijdens de winterse periode als de reden dat de FW46 te zwaar is. De gevolgen van het overgewicht zijn echter niet gering, doordat de verschillen in de middenmoot dit jaar bijzonder klein zijn. De kleine halve seconde die beide Williams-coureurs per ronde verliezen, kan daardoor het verschil zijn tussen meerdere puntenfinishes en de huidige situatie met nul punten.

"Als je in voorgaande races vierenhalve tiende van de rondetijden aftrekt, besef je waarom Alex hier gefrustreerd zat", toont Vowles begrip voor de frustratie van Albon over het uitblijven van punten. De Thai, die zijn contract met meerdere jaren heeft verlengd, kan echter rekenen op een programma om het gewicht te verlagen. "Ik wilde hier de kans hebben om te zeggen wat we gedaan hebben en hoe we het gaan oplossen. Het maakt me niet uit dat het gebeurd is, het draait er nu om hoe we het verhelpen. Imola is het beginpunt van de gewichtsvermindering, die de komende zes races doorgaat om ons op de plek te krijgen waar we thuishoren."