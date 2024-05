In de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft de circuitdirectie flink wat wijzigingen doorgevoerd aan de iconische omloop. Diverse uitloopzones zijn onder handen genomen. Waar voorheen asfalt lag, zijn nu de ‘good old’ grindbakken teruggekeerd. Zo is bij het uitkomen van Piratella de grindbak veel dichter op de exit van de bocht geplaatst. De asfaltstrook aan de buitenkant van Acque Minerali is drastisch versmald en vervangen door grind. Daardoor is er ook in die bocht geen ruimte meer om een foutje te maken. Bij het uitkomen van Variante Alta is eveneens een grindbak geplaatst. Dat betekent dat fouten in deze sectie snoeihard afgestraft zullen worden. Spins zoals van Charles Leclerc in 2022 betekenen nu een definitief einde van de race.

De nieuwe aanpak is het resultaat van aanhoudende discussies over track limits, en de almaar toenemende asfaltstroken langs de baan. Met asfalt hebben de coureurs de gelegenheid om na een fout hun weg te vervolgen, maar dat zorgt automatisch voor problemen met het overschrijden van de baanlimieten. De Grand Prix van Oostenrijk van vorig jaar was het toppunt. Het gebrek aan grindbakken langs de baan zorgde ervoor dat coureurs continu over de grens gingen, wat in de race resulteerde in meer dan 1200 overtredingen.

De verwachting is dat de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk van dit jaar ook veranderingen doorvoert. Naar verluidt gaat ook Monza een aantal bochten aanpakken. Op Spa-Francorchamps werden bij de verbouwing van enkele jaren geleden al meer grindbakken toegevoegd.