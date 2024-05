Sinds de verregende Japanse Grand Prix van 2022 zijn de FIA en Formule 1 bezig met de ontwikkeling van wielkappen die de hoeveelheid spray achter de auto's moeten verminderen. De test die McLaren en Mercedes vorig jaar in Silverstone uitvoerden met het eerste exemplaar verliep niet echt succesvol. Vervolgens werd een nieuwe versie ontwikkeld, die Arthur Leclerc en Oliver Bearman vorige week namens Ferrari uitprobeerden op Fiorano. Ook die test is achteraf gezien niet enorm succesvol geweest, erkent laatstgenoemde.

"Ik volgde Arthur Leclerc, die met de wielkappen reed. Ik heb er niet veel over te zeggen. Je hebt de video's denk ik wel gezien, het was ongeveer hetzelfde. We moeten denk ik terug naar de tekentafel, maar we moeten ernaar blijven kijken", verklaart Bearman, die dit weekend bij Haas F1 Team instapt voor de eerste vrije training. "We hebben verschillende varianten getest en alleen de rechte stukken nat gemaakt om te zien of je elkaar daar kon volgen. We hebben vier of vijf runs gedaan met verschillende openingen, want met een volledig gesloten wielkap wordt het lastig qua temperatuur van de banden."

Ondanks de veel meer afgesloten wielkappen dan tijdens de eerste test, bleek de nieuwe variant dus geen oplossing voor de problemen. Bearman heeft wel een idee waardoor dat komt. De onlangs 19 jaar geworden Brit stelt dat de banden niet per se voor de meeste spray zorgen, maar dat het meeste water omhoog wordt geworpen door de vloer en diffuser. "Het probleem is denk ik dat deze auto's zoveel downforce genereren met de vloer, dat de lucht van daaruit wordt aangewakkerd. De spray volgt natuurlijk de lucht", legt Bearman uit. "Het zicht was nog steeds behoorlijk slecht. Het was zeker iets beter, er is aan gewerkt, maar het is nog niet opgelost."

Na zijn invalbeurt bij Ferrari in Saudi-Arabië stapt Bearman vrijdag dus in bij Haas. Hij vervangt Kevin Magnussen tijdens de eerste vrije training voor de GP van Emilia-Romagna, de eerste van zes optredens in vrijdagtrainingen in 2024. Daarnaast komt Bearman dit weekend ook in actie in de Formule 2. In dat kampioenschap bezet hij na drie raceweekenden slechts negentiende met twee punten, al heeft hij de races in Jeddah gemist door zijn F1-verplichtingen.