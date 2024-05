Alex Albon blijft ook de komende jaren trouw aan Williams F1

Sinds 2022 rijdt Alexander Albon in dienst bij het Williams F1 Team. De samenwerking is dusdanig goed bevallen dat beide partijen besloten hebben om de handen ook voor de komende jaren ineen te slaan. Albon heeft een contract voor meerdere jaren getekend. Over de duur is niets bekendgemaakt. Wel meldt Williams dat “de samenwerking voortduurt in het nieuwe tijdperk van de Formule 1-reglementen”. Die gaan in 2026 in. Het huidige contract van Albon liep eind 2025 af. Zijn uitstekende vorm in 2023 maakte hem een aantrekkelijke rijder op de markt. Hij werd bij diverse formaties genoemd als kandidaat, maar de Thai besloot om zijn huidige werkgever trouw te blijven.

Albon is zeer content met zijn nieuwe deal: “Ik ben ongelofelijk blij om bij Williams Racing te blijven en te blijven werken met deze ongelofelijk getalenteerde en toegewijde club mensen. Het is een moeizame start van het seizoen geweest, maar we hebben sinds mijn komst bij Williams significante vooruitgang geboekt. Ik heb de enorme veranderingen gezien die achter de schermen hebben plaatsgevonden en die ons terug moeten brengen aan de voorzijde van de grid. Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof. Ik wil hier een sleutelrol in spelen. Daarom heb ik een meerjarig contract getekend. De reis kost tijd, maar ik heb er vertrouwen in dat we de juiste weg zijn ingeslagen en we in de komende jaren geweldige dingen kunnen bereiken.”

Alex Albon, Williams FW46 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Teambaas James Vowles vult aan: “We zijn blij dat we de toekomst van Alex bij Williams Racing voor de lange termijn veilig kunnen stellen. Hij heeft exceptioneel talent, technische inbreng en enorme toewijding. Dit is een enorm blijk van vertrouwen in Williams en onze reis terug naar de top. Sinds zijn komst heeft Alex constant bewezen om onder druk te kunnen presteren. Met het feit dat we hem voor de lange termijn hebben vastgelegd, hebben we een belangrijk stuk van de puzzel gelegd.”

Albon voegde zich in 2022 bij Williams, nadat hij eerder voor Toro Rosso en Red Bull Racing reed. Na een jaar langs de zijlijn in 2021 gaf het team uit Grove hem een nieuwe kans in de Formule 1. Die greep hij met beide handen aan. Albon groeide al snel uit tot teamleider. In 2023 bracht hij Williams eigenhandig naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap door 27 van de 28 punten te verzamelen. Dit jaar staat de formatie nog met lege handen.