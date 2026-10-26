Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Wie heeft vannacht het best geslapen: Liam Lawson

Nog steeds geen contract voor volgend jaar – maar de Nieuw-Zeelander maakt het voor Red Bull bijna onmogelijk om hem niet nog een seizoen te behouden

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 09:30

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Jolyon Palmer probeerde niet creatief te zijn toen hij Liam Lawson tijdens de live-nabeschouwing van F1 TV naar zijn toekomst vroeg. Het was simpelweg een vraag die iedereen zou stellen – misschien zelfs Lawson zelf. Het soort vraag dat je stelt zonder echt een antwoord te verwachten, meer uit verwondering waarom het antwoord niet al een overduidelijk ja is.

"Weer een race, weer een overwinning, in de race waarin jij zat, eigenlijk, de strijd in het middenveld", legde de voormalige Renault-coureur en inmiddels een van de topanalisten van F1 aan Lawson voor na een paar vragen van zijn collega's. En hij voegde eraan toe: "Wanneer wordt bekendgemaakt dat je er volgend jaar bij bent?"

Er zouden eigenlijk geen vragen moeten zijn over de vraag of Lawson het verdient om in F1 te blijven, en bij zijn huidige team. Elk team dat op weg is naar het beste resultaat in zijn F1-geschiedenis zou de coureur die verantwoordelijk is voor het grootste deel van zijn punten toch allang hebben vastgelegd. Zo'n team zou niet willen dat hij ongeduldig wordt of zich onzeker voelt.

Niemand zou het over de toekomst van Liam Lawson hebben als hij voor bijna elk ander team had gereden en de enige reden voor een mogelijke vertraging zou waarschijnlijk zijn dat zijn management betere voorwaarden voor zijn cliënt eist. Als Lawson deze prestaties voor een andere renstal zou leveren, zou hij waarschijnlijk meer geld vragen, minder tijd op sociale media en geen easyJet-vluchten meer.

Maar dat is niet het geval. Want hij rijdt inderdaad voor Racing Bulls. En hij is een Red Bull-coureur. En niets is ooit eenvoudig als je dat bent.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Geen idee, man", lachte Lawson als antwoord. "Eerlijk gezegd is het momenteel op een punt waarop ik er niet eens echt over nadenk. Ik ga gewoon door en geniet van de races, echt."

En er is geen reden om te denken dat Lawson daadwerkelijk gestrest is over zijn onzekere toekomst. Hij zit al lang genoeg in deze positie om zich niet meer dezelfde vragen te stellen die buitenstaanders voortdurend stellen over de coureursbeslissingen van Red Bull.

Buitenstaanders hadden in de winter van 2024 kunnen vragen: waarom krijgt iemand met slechts 11 F1-starts in vredesnaam promotie? Of, een paar maanden later: hoe kun je die jongen in hemelsnaam maar twee races geven – en hem daarna ontslaan? Of nu: wat moet deze jongen nog meer doen om zijn zitje voor volgend seizoen veilig te stellen?

Maar voor Lawson is het waarschijnlijk gewoon de norm. Er is geen reden om erover te stressen – wat er ook gebeurt, het gebeurt. Dus hij gaat gewoon door en geniet van de races, echt. En het gaat verdomd goed.

Er valt niet veel te vertellen over zijn race in Austin. Net als bij Kimi Antonelli - wat leg je eigenlijk uit over de overwinning van de Italiaan in Texas? Echt niet veel: perfect uitgevoerd, briljant afgeleverd, gecontroleerd. Je kunt nog een paar bijvoeglijke naamwoorden bedenken – maar er zal niet veel inhoud zijn om ze aan te koppelen. Er was niet veel drama. Hij leek naar de overwinning te cruisen.

En Lawson deed in het middenveld vrijwel hetzelfde.

Lees ook:

Hij had een goede kwalificatie, haalde opnieuw Q3 en accepteerde het verzoek van het team om in het laatste segment niet naar buiten te gaan om zijn teamgenoot, die een gridstraf had, te helpen. Maar hij stond nog altijd als negende op de grid – in de moderne F1 feitelijk pole position in het middenveld.

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Daarna volgde een zeer cleane start. Hij hield Pierre Gasly achter zich bij het oprijden van de heuvel richting bocht 1 en sloot daarna direct achter de McLarens aan. Hij bouwde een gat op, maakte zijn pitstop en reed op harde banden een perfect gemanagede stint naar de finish. Geen drama. Geen stress. Gewoon uitvoering.

"Voor ons was het een heel sterke race, en een sterk weekend", vertelde hij na de finish aan de media. "Goed uitgevoerd, dus heel, heel blij. En uiteraard gaan we naar de volgende paar races, een paar interessante circuits. Maar de auto werkt goed, dus hopelijk werkt hij daar ook goed."

Op donderdag had hij veel meer stress gehad, toen hij met zijn vrienden in Austin zijn eerste echte liveconcert gaf.

"Ik bedoel, vandaag was zo'n 10 procent daarvan", grapte hij in zijn gesprek met Palmer en diens collega's.

Negende was het beste wat hij had kunnen bereiken, zonder uitvallers bij de vier topteams van F1. Dat is opnieuw een overwinning in het middenveld voor Lawson, die dit jaar ook comfortabel aan de leiding gaat in het officieuze middenveldkampioenschap.

Ja, natuurlijk, hij had een paar races bij Red Bull, maar wie zegt dat hij aanzienlijk minder punten had gescoord als hij in plaats daarvan voor Racing Bulls had gereden? Misschien een paar. Hoe dan ook, zijn 'voorsprong in het kampioenschap' op Pierre Gasly bedraagt nu 35 punten – wat enorm is – en hij lijkt waarschijnlijk tot het einde van het jaar negende in de stand te blijven.

Er is geen officiële titel voor 'best of the rest', maar het is doorgaans een omschrijving van een heel sterk seizoen.

Vroeger, toen het team uit Faenza nog Toro Rosso heette en werd geleid door een kalme en rustige Oostenrijker genaamd Franz Tost, was het bijna elk jaar het doel om als vijfde te eindigen in het constructeurskampioenschap. Tost noemde dat bijna routinematig als doel in zijn mediaoptredens voorafgaand aan elk nieuw seizoen – maar onder zijn leiding haalde het team dat nooit helemaal.

Dit jaar zou eindelijk het jaar kunnen zijn!

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

De voormalige Toro Rosso-formatie is nu het enige middenveldteam met meer dan 100 punten, en Alpine lijkt niet bijzonder dichtbij meer. Zeker als je bedenkt hoe snel en bruikbaar deze Racing Bulls-auto's zijn geworden; en het is Lawson die voor Tosts voormalige team het grootste verschil maakt.

Dus… waarom heeft hij nog altijd niet getekend voor volgend jaar?

Het zou kunnen dat het slechts een formaliteit is en dat Racing Bulls simpelweg zijn plannen voor 2027 met Nikola Tsolov moet afronden voordat de contractverlenging van Lawson wordt aangekondigd. Maar bij Red Bull weet je het gewoon nooit. Onderdeel van de identiteit van het team is het vinden van de volgende Sebastian Vettel of Max Verstappen, en dat betekent soms dat junioren worden doorgeschoven ten koste van gevestigde coureurs.

Dat is in het verleden vaak gebeurd, en het zal waarschijnlijk opnieuw gebeuren. Maar als Lawson na het jaar dat hij heeft gehad de deur wordt gewezen, zou dat een van de wreedste beslissingen in de geschiedenis van Red Bulls omgang met coureurs zijn.

Er is ook absoluut geen reden om Tsolov te overhaasten. Ja, hij is een van de belangrijkste titelkandidaten in F2, maar het is niet alsof Red Bull op dit moment wanhopig nog een supertalent uit de eigen opleiding nodig heeft. Met het verlengde contract van Max Verstappen en Isack Hadjar die precies doet wat hij moet doen, is er geen noodzaak om meer druk aan het systeem toe te voegen.

Er is tenslotte Arvid Lindblad, wiens potentieel in zijn tweede jaar nog bevestigd moet worden – en er is geen betere meetlat dan Lawson in zijn huidige vorm.

Er is eigenlijk maar één logische beslissing.

Maar bij Red Bull weet je het gewoon nooit, toch?

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





5 dingen die je nog niet wist over de Automobile Club de l’Ouest



Gesponsord



Gesponsord 1 min



5 dingen die je nog niet wist over de Automobile Club de l’Ouest





Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



1 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”





Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 u



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



16 u



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS

Vorig artikel F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd

Volgend artikel Fernando Alonso haalt uit naar rijgedrag in onderste helft van F1-grid

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Oleg Karpov





Wie sliep vannacht het best: Max Verstappen



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



15 d



Wie sliep vannacht het best: Max Verstappen





Wie sliep vannacht het slechtst: een F1-fan



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



22 d



Wie sliep vannacht het slechtst: een F1-fan





Wie sliep vannacht het best: Laurent Mekies



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Wie sliep vannacht het best: Laurent Mekies

Meer van

Liam Lawson





Wie sliep het slechtst vannacht: Nikola Tsolov



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



15 d



Wie sliep het slechtst vannacht: Nikola Tsolov





Racing Bulls heeft geen haast met keuze tussen drie 'fantastische' coureurs voor F1 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



18 d



Racing Bulls heeft geen haast met keuze tussen drie 'fantastische' coureurs voor F1 2027





Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Groot-Brittannië



3 m



Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer