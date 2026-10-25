Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Vijf snelle conclusies uit de GP van de Verenigde Staten

Weer een zege voor Kimi Antonelli – waarbij de Italiaan nu vrijwel zeker de titel in Mexico zal veiligstellen.

Motorsport.com

Bewerkt: 25 okt 2026, 21:58

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Antonelli levert opnieuw een masterclass

Kimi Antonelli zou de titel in Texas waarschijnlijk nooit binnenhalen – daarvoor moesten te veel dingen op hun plek vallen. Maar hij deed alles wat hij kon en leverde een perfect weekend af. Zijn eerste pole sinds Spa midden in de zomer, gevolgd door een dominante overwinning – met een cleane start en een sterk tempo op beide bandencompounds. Opnieuw een masterclass in een seizoen vol masterclasses.

Hij hoefde in Austin niet per se te winnen. De titel is feitelijk al lange tijd van hem en nu is het slechts een formaliteit. Er moet iets buitengewoons gebeuren wil Antonelli de titel nu nog verliezen.

Hij is uitzonderlijk, daar bestaat geen twijfel meer over – en het is nu meer dan waarschijnlijk dat hij het kampioenschap, zijn eerste van ongetwijfeld nog vele die zullen volgen, in Mexico officieel beslist. Geschiedenis in wording.

- Oleg Karpov

Upgrades van Mercedes leveren eindelijk op

Mercedes heeft geduld moeten hebben, maar lijkt eindelijk het potentieel te hebben ontsloten van het upgradepakket dat het bij de Grand Prix van Bahrein in Maleisië introduceerde… althans aan één kant van de garage.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

De formatie uit Brackley nam naar Sepang een omvangrijk pakket mee dat de W17 intrinsiek sneller maakte, maar de coureurs met een smaller set-upvenster opzadelde. Russell was ontevreden over het gedrag van de auto en keerde in Singapore terug naar de vorige specificatie, waardoor Mercedes een directe vergelijking tussen de twee pakketten kreeg.

Zowel Antonelli als Russell reed in Austin met de upgrades, samen met een voorvleugel die Mercedes al in Singapore had uitgeprobeerd met dit weekend in gedachten.

Met Antonelli achter het stuur was de W17 een ander verhaal. De Italiaan pakte zaterdag zijn eerste pole position in acht grands prix en lag vanaf het moment dat de lichten zondag uitgingen op koers voor de overwinning.

- Federico Faturos

Russell moet zich nu zorgen gaan maken over 2027

Hoewel George Russell mathematisch nog altijd in de strijd is voor de titel van dit jaar, betekent dat feitelijk niets – Kimi Antonelli pakt komende zondag het kampioenschap zolang Russell de race niet wint. Het is dus waarschijnlijk tijd voor George om zich te richten op het vinden van de juiste antwoorden voor 2027.

Tot dit seizoen had hij een vrijwel perfecte carrière gehad: hij won alle belangrijkste juniorklassen voordat hij zich bewees tegen een zo zware tegenstander als je maar kunt krijgen – Lewis Hamilton in dezelfde garage. Het leek erop dat het enige wat hij miste de auto was. Maar net toen hij die eindelijk kreeg, verpestte een niet te stoppen kracht in de vorm van een jonge, krulharige Italiaan alles.

Russell moet nu reageren – en zich zo grondig mogelijk voorbereiden op volgend jaar. Of het nu aan zijn rijden ligt of aan iets anders dat hem verhindert om Antonelli's tempo te evenaren, hij moet de resterende races van 2026 gebruiken om zo veel mogelijk antwoorden te vinden, of misschien zelfs te experimenteren met andere benaderingen.

Want weekenden als Austin laten zien hoe verbluffend groot het prestatieverschil tussen de Mercedes-teamgenoten kan zijn. Russell kan Kimi op een goede dag verslaan, maar met zulke diepe dalen zal hij hem in de toekomst niet consequent kunnen uitdagen.

Een carrière als iemands secondant is vast niet waar Russell van droomde – maar dat vooruitzicht lijkt na weekenden als dit steeds realistischer.

- Oleg Karpov

Lawson raakt de juiste snaar op het podium en op de baan

Lawson bracht het donderdagavond in Austin goed van af op het podium, ondanks zijn erkenning dat optreden in de Live Music Capital of the World "tien keer meer druk" met zich meebracht dan racen in een Formule 1-grand prix.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Nadat hij dat zonder problemen had doorstaan, leverde hij achter het stuur opnieuw een overtuigende prestatie — iets wat in 2026 een vertrouwd beeld is geworden.

De coureur van Racing Bulls begon sterk met de zesde tijd op vrijdag en speelde op zaterdag vervolgens het teamspel door tijdens Q3 in de garage te blijven, zodat teamgenoot Arvid Lindblad bovenop zijn gridstraf van vijf plaatsen niet nog een extra startpositie hoefde in te leveren.

Op zondag voerde Lawson vervolgens keurig het middenveld aan. De negende plaats was het hoogst haalbare doordat alle acht auto's van de vier topteams de finish bereikten, maar zijn 13e puntenfinish van het seizoen hielp Racing Bulls verder afstand te nemen van Alpine, waarvan de hoop op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap vervaagt.

Het is steeds moeilijker te geloven dat deze jongen nog altijd geen contract voor volgend jaar heeft.

- Federico Faturos

Williams raakt door de excuses heen

Williams hield in 2025 vol dat de focus volledig op 2026 lag, maar wist toch twee podiumplaatsen te scoren. In 2026 heeft het team echter keer op keer teleurgesteld. De verklaring was dat het alles op één kaart zette met een groot upgradepakket dat in Baku zou arriveren. Williams scoorde punten in Azerbeidzjan – iets wat het in zijn laatste 12 races slechts één keer is gelukt – maar de upgrade bleek uiteindelijk minder effectief dan gehoopt.

Austin heeft mogelijk een nieuw dieptepunt gemarkeerd, met Williams dat alleen voor Cadillac eindigde en zelfs achter de Aston Martin van Lance Stroll bleef. Het team was in de kwalificatie altijd een duidelijke kandidaat om in Q1 uitgeschakeld te worden, zoals uiteindelijk ook bleek, terwijl het in de race strandde in niemandsland, zelfs ver verwijderd van het gevecht in het middenveld.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De rest van het seizoen – of dat nu vijf races, vier of hoeveel er ook nog over zijn – lijkt een lange te worden voor Williams, dat opnieuw belooft dat 2027 beter zal zijn.

- Jose Carlos de Celis

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