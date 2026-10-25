Raceverslag

Formule 1 GP van de Verenigde Staten

F1 GP van de Verenigde Staten: Kimi Antonelli wint dominant, maar pakt titel nog niet

Kimi Antonelli is op de rand van een eerste wereldtitel gekomen na zijn negende zege van het Formule 1-seizoen 2026 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 21:50

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Kimi Antonelli heeft met een dominante zege in de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw een stap gezet richting een onvermijdelijke Formule 1-titel, door Charles Leclerc te verslaan op het Circuit of the Americas in Austin.

Vanaf pole hield de Mercedes-coureur een aanval van de Ferrari-man en Max Verstappen af, terwijl hij zich aan het masterplan van de Silver Arrows hield en een foutloze eenstopper uitvoerde.

Antonelli's negende Grand Prix-zege van 2026 was nog net niet genoeg om de titel veilig te stellen, maar de 20-jarige Italiaan lijkt nu op weg om komend weekend bij de Grand Prix van Mexico de jongste wereldkampioen ooit in de F1 te worden.

Antonelli behield bij de start van de race over 56 ronden de leiding, terwijl Verstappen vanaf de tweede plek slecht wegkwam. Daardoor werd de Red Bull-coureur kwetsbaar voor Leclerc, die Isack Hadjar had verschalkt en vervolgens met een gewaagde actie door de Esses langs Verstappen ging.

Lewis Hamilton, gestart op gebruikte softs, werkte zich eveneens voorbij Hadjar. Achter hem kreeg George Russell een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in de eerste ronde bij het verdedigen van zijn positie van de baan ging. Toen de kop van het veld zich stabiliseerde, kreeg Oscar Piastri in ronde acht te horen dat hij de snellere Lando Norris voorbij moest laten voor de zevende plek.

Vooraan controleerde Antonelli een kleine maar soevereine voorsprong van drie seconden op Verstappen. Dat zette Red Bull ertoe aan de gok te wagen en de Nederlander in ronde 14 binnen te halen voor een tweede set softs, waarmee hij op een tweestopper kwam te staan.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mercedes hapte niet toe en hield Antonelli buiten, aangezien het vastbesloten leek om bij een eenstopstrategie te blijven. Hamilton, die op gebruikte softs met grip worstelde, kwam daarna binnen voor mediums, net als zijn teamgenoot Leclerc en de twee McLarens.

Daardoor ontstond tijdelijk een top-drie met Antonelli, Hadjar en Russell, totdat zij allemaal binnenkwamen voor wat hun enige pitstop moest worden. Antonelli liet de softs volledig links liggen en ging in ronde 25 van mediums naar hards.

Verstappen kon niet lang genieten van zijn nieuwe leiding, want hij kreeg problemen met de motorrem en noemde zijn Red Bull "onbestuurbaar". Daardoor moest hij in ronde 32 naar de pits voor een tweede stop voor mediums, waardoor hij terugviel naar de vijfde plek, 18 seconden achter de nieuwe leider Antonelli.

Op de tragere harde banden kreeg Antonelli te maken met een uitdaging van Leclerc, maar zowel hij als Ferrari-teamgenoot Hamilton moesten nog een keer stoppen, terwijl Verstappen Antonelli's echte uitdager bleef. Beide Ferrari's gingen in het laatste derde deel naar harde banden, waardoor ze achter Verstappen terechtkwamen.

Om bij Antonelli te komen, moest Verstappen echter eerst afrekenen met de als tweede rijdende Norris, die eveneens op een eenstopstrategie gokte. Verstappens gevecht met Norris stelde Leclerc in staat zijn versere banden te benutten en het gat te dichten, waarna de drie auto's met nog 10 ronden te gaan samenkwamen.

Aan het begin van ronde 47 plaatste Verstappen een late aanval bij Norris aan de binnenkant van de steile hairpin van bocht 1 op COTA, waarmee hij de tweede plek afpakte voordat ook Leclerc een weg voorbij vond. Op veel versere banden verschalkte Leclerc Verstappen vervolgens in ronde 49 op het achterste rechte stuk om de tweede plek te pakken.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Antonelli's zege kwam nooit echt in gevaar, want hij leidde met 13 seconden voorsprong op Leclerc, terwijl Verstappen nog eens vier seconden daarachter derde werd.

Norris viel ook ten prooi aan Hamilton, toen laatstgenoemde in ronde 51 de vierde plek afpakte van de regerend wereldkampioen. Dat betekende ook dat de zevenvoudig wereldkampioen tot volgende week mathematisch in de titelstrijd bleef.

Hadjar eindigde als zesde voor Piastri, die Russell op afstand hield voor een verre zevende plek. Omdat Russell moest voorkomen dat hij negende of lager zou finishen om zijn theoretische titelkansen te verlengen, lukte hem dat na een frustrerend weekend maar net.

Liam Lawson zette de opmars van Racing Bulls richting de vijfde plek in het constructeurskampioenschap voort door als negende te finishen, terwijl het laatste punt naar Pierre Gasly van Alpine ging. Antonelli is nu vrijwel zeker van het binnenhalen van het kampioenschap in Mexico, waarvoor hij nog maar twee punten nodig heeft om op 20-jarige leeftijd de jongste titelwinnaar ooit te worden.

Haas-coureur Oliver Bearman was een van de drie uitvallers, het uiteindelijke gevolg van schade in de eerste ronde door contact met Gasly. Daarvoor kreeg de Brit een straf van 10 seconden en het veroorzaakte een korte VSC-periode.

Ook Franco Colapinto van Alpine verdween uit de race, terwijl Valtteri Bottas van Cadillac laat uitviel met motorproblemen, wat de tweede korte virtual safety car-periode van de race veroorzaakte.

Uitslag F1 Grand Prix van de Verenigde Staten

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 A. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull Volledige uitslag

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