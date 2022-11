Wat zegt winst Ocon in teamduel met Alonso bij Alpine F1?

Nu het Formule 1-seizoen 2022 erop zit, kan er ook teruggeblikt worden op enkele opmerkelijke statistieken. Zo is de hoog aangeschreven Fernando Alonso, die niet voor niets tweevoudig wereldkampioen is, dit seizoen verslagen door Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. De Fransman scoorde 92 punten, tegenover 81 punten voor zijn Spaanse stalgenoot. Het is opmerkelijk te noemen dat Ocon erin is geslaagd om Alonso over een heel seizoen te verslaan, want in zijn vier voorgaande volledige F1-seizoen was dat hem nog nooit gelukt. Ook voor Alonso is het even wennen dat zijn teamgenoot in één seizoen meer punten heeft gescoord. Dat gebeurde pas één keer eerder, toen Jenson Button dat in 2015 voor elkaar kreeg.

Alonso wint kwalificatieduel en eindigde vaker voor Ocon

Maar is de uitslag van het teamduel wel een reële afspiegeling van de onderlinge krachtsverhoudingen bij Alpine? Als we kijken naar het aantal uitvalbeurten in 2022, dan is duidelijk dat Alonso meer pech heeft gehad dan Ocon. Hij viel zes keer uit op zondag, maar werd daarnaast in bijvoorbeeld de sprintrace in Oostenrijk ook getroffen door pech. Vaak reed de man uit Oviedo ook in de punten op het moment dat hij zijn A522 aan de kant moest parkeren met malheur, wat hem naar eigen zeggen tientallen punten heeft gekost. Aan de andere kant van de garage viel Ocon slechts tweemaal uit, maar hij vindt zelf dat hij Alonso op eigen kracht heeft verslagen.

"Ik heb ook mijn problemen gehad. Het voelt goed om Alonso te hebben verslagen, want hij is een zeer snelle coureur. Ik moest mijn eigen niveau zoveel mogelijk verhogen. Het geeft voldoening dat ik hem over dit jaar heb verslagen", vertelde Ocon na de GP van Abu Dhabi, waar hij ook naar het verschil in rijstijl wees als een van de mogelijke oorzaken dat hij boven Alonso is geëindigd. "Er was geen groot verschil en in de kwalificatie scheelde het weinig, maar in de race waarschijnlijk iets meer. Aangezien ik ervoor ben geëindigd in het kampioenschap, was dat waarschijnlijk in mijn voordeel."

Fernando Alonso achtervolgt Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van Brazilië. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Kijkend naar de resultaten op zondag, dan heeft Ocon met de vierde positie in Japan het beste resultaat van Alpine in 2022 gescoord. Daar staat dan weer tegenover dat Alonso het vaakst in de top-vijf is geëindigd met zijn drie vijfde plaatsen. En van de race die Alonso wél uitreed, eindigde hij slechts twee keer niet in de punten, terwijl Ocon vier keer met lege handen stond na afloop van een race. In de vijftien races waarin beide Alpine-coureurs de finishvlag haalden, wist Alonso acht keer voor Ocon te eindigen, terwijl de man uit Evreux zeven keer eerder finishte. Ook het kwalificatieduel viel met 12-10 uiteindelijk nipt de kant van Alonso op, waarmee geconcludeerd kan worden dat de WK-stand op basis van snelheid misschien ietwat geflatteerd is in het voordeel van Ocon.

Beste F1-seizoen tot dusver voor Ocon

Dat neemt echter niet weg dat Ocon op veel vlakken zijn beste F1-seizoen tot nu toe achter de rug heeft. Allereerst heeft hij met 92 punten zijn eigen persoonlijke puntenrecord in één seizoen aangescherpt. Dat stond op 87 punten, die hij in 2017 tijdens zijn eerste volledige F1-jaar behaalde in dienst van Force India. Dat jaar slaagde hij er echter niet in om teamgenoot Sergio Perez te verslaan, want de Mexicaan scoorde 100 punten. Een jaar later bleek Perez opnieuw te sterk (62 om 49 punten). Na zijn tussenjaar bleek Daniel Ricciardo in 2020 een flink maatje te groot met 119 punten, terwijl Ocon tot 62 punten kwam. En in hun eerste jaar als teamgenoten troefde Alonso zijn teamgenoot af met 81 om 74 punten.

Ook evenaarde Ocon met zijn beste klassering in de WK-eindstand door als achtste te eindigen. Ook in 2017 slaagde hij daar al in, toen eindigde hij in de strijd achter de topteams achter toenmalig teamgenoot Perez. Nu moest hij alleen Lando Norris voor zich dulden. De McLaren-coureur was de enige coureur buiten de drie topteams die een podium wist te pakken en dat noemt Ocon dan ook het enige gemis aan zijn seizoen. "Dit was denk ik wel mijn compleetste jaar in F1. Het enige wat ik uiteindelijk mis, is een podiumplaats. Maar er waren enkele omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat wij het niet gehaald hebben, dus hopelijk krijgen we het volgend jaar weer voor elkaar."

Button niet langer enige rijder die meer punten scoorde dan Alonso

Wat betreft Alonso is het lastiger in te schatten of hij zijn beste seizoen achter de rug heeft. Natuurlijk presteerde hij uitstekend, maar dat was in zijn kampioensjaren 2005 en 2006 ook zo. En mogelijk presteerde Alonso in 2010, 2012 en 2013, toen hij namens Ferrari overwinningen pakte en een rol van betekenis in de titelstrijd speelde met een zwakkere auto dan die van enkele concurrenten. Wel heeft hij in 2022 dus voor de tweede keer echt zijn meerdere moeten erkennen in een teamgenoot. In 2001 en 2007 gebeurde dat al eens toen Tarso Marques en Lewis Hamilton evenveel punten scoorden als Alonso, maar op basis van hun beste resultaat boven hem eindigden. Alleen in 2015 scoorde Alonso minder punten dan zijn teamgenoot, want Button pakte er toentertijd vijf meer.