Na een gridstraf voor het gebruiken van het vijfde exemplaar van de interne componenten van zijn versnellingsbak moest Max Verstappen vanaf de zesde positie aan de Grand Prix van België beginnen. De regerend wereldkampioen baande zich in de eerste stint een weg naar de tweede positie, om na de eerste ronde pitstops in ronde zeventien voorbij teamgenoot Sergio Perez te passeren voor de leiding in de race. Vervolgens liep hij uit naar een voorsprong van zo'n negen seconden toen de coureurs van Red Bull Racing hun laatste pitstop maakten. Meteen na de bandenwissel vergrootte Verstappen zijn voorsprong op zijn teamgenoot door een outlap te rijden die een volle seconde sneller was, meteen daarna gevolgd door zijn persoonlijk snelste ronde van de race - waar alleen Lewis Hamilton in de laatste ronde nog onderdoor ging.

Het handelen van Verstappen direct na zijn laatste bandenwissel viel niet goed bij engineer Gianpiero Lambiase. Hij had de Nederlander al gewaarschuwd om een rustige outlap te rijden, omdat het gezien een stintlengte van veertien ronden belangrijk was om goed op de zachte band te letten. Toen Verstappen eenmaal aan zijn uiteindelijk snelste ronde van de race begon, meldde zijn engineer via de boordradio al: "Je hebt veel van de band gebruikt tijdens een outlap, Max, ik weet niet of dat verstandig was." Nadat de WK-leider zijn snelle ronde had afgerond, meldde Lambiase dat de zachte band in de eerste stint behoorlijk wat slijtage had en dat Verstappen "zijn hoofd iets meer moet gebruiken". Daarna liet hij het tempo inderdaad wat zakken, al bleef hij fors sneller dan Perez. Zijn verzoek om een derde pitstop te doen, werd echter van tafel geveegd.

Het is van de F1-banden van Pirelli bekend dat de coureurs ze behoorlijk moeten managen gedurende hun stints. Dat geldt in het bijzonder voor de eerste fase van een stint, op het moment dat Verstappen in België in de ogen van zijn team juist te veel van de band vroeg. Na afloop van de race liet Pirelli's autosportbaas Mario Isola na een vraag van Motorsport.com weten welke risico's Verstappen liep door vroeg te pushen. "Als je aan het begin van een stint op nieuwe banden pusht, zijn er twee mogelijke gevaren. De eerste is dat er graining ontstaat, omdat de band door de bandenwarmers niet koud, maar in ieder geval nog niet helemaal op temperatuur is", vertelde Isola.

Door de lage temperaturen en een licht buitje halverwege de race zorgden ervoor dat de soft de meest gekozen compound werd voor de race op Spa-Francorchamps. Toch bleef het risico op graining bestaan als er in de eerste fase meteen te veel van de band werd gevraagd. "Het risico is dan dat de compound op deze temperatuur gaat breken door de mechanische resistentie. Daardoor ontstaat graining, wat je weer van het loopoppervlak moet krijgen om het prestatieniveau te herstellen", vervolgde Isola, die meer slijtage als het tweede risico benoemt. "Als de band nieuw en nog wat dikker is, genereer je meer warmte in de band waardoor er meer thermische slijtage ontstaat. Daarom neigen coureurs ernaar om de banden in de eerste ronden van een stint te managen, om zo op een goede manier temperatuur in de band te krijgen."

Red Bull kan doen wat het wil met de banden

Voor het hele F1-veld geldt dat bandenmanagement een rol van betekenis speelt in 2023, maar Isola heeft het gevoel dat het voor Red Bull allemaal niet zoveel uitmaakt. "Red Bull heeft momenteel een goede marge, dus ze kunnen doen wat ze willen. Soms kun je zien dat Max zijn snelheid managet en als hij pusht, dan kan hij een seconde of meer sneller zijn dan de rest." Daar merkt Verstappen echter bij op dat er één factor is die voor een groot verschil in het bandenmanagement zorgt: de aanwezigheid van verkeer. Zo ervoer hij tijdens de eerste stint, toen hij Lewis Hamilton en Charles Leclerc volgde, dat hij zijn banden iets te veel op hun donder gaf.

"Toen ik mijn stop voor mediums had gehad, voelde ik dat de auto in een veel beter window zat en dat ik veel sneller kon gaan", aldus Verstappen. "Vanaf dat moment begon het echt tot leven te komen en werd het echt fijn om te rijden. Toen ik eenmaal aan kop kwam, kon ik ook goed op de banden gaan letten. Vervolgens begon het te regenen, waardoor je op sommige plekken behoorlijk moest afremmen. Zodra dat eindigde, gingen we terug naar een set softs en was de auto opnieuw goed in balans. Dat laat zien hoeveel beter je met de banden kan omgaan als je niet in verkeer zit. Het was wederom een geweldige race."

