Verstappen lacht om boordradio met Lambiase: "Weet dat ze geen extra stop willen"

Tijdens de Grand Prix van België was er voor Max Verstappen en Red Bull Racing wederom geen vuiltje aan de lucht, waardoor de amusementswaarde vooral in de boordradio's zat. Zo reageerde Verstappen vroeg in de race met de woorden "ik kan de buienradar niet zien" op de vraag of hij nog door zou kunnen rijden tot het begin van de regenbui. Richting het einde volgde een conversatie over het tempo dat Verstappen aan de dag legde. Het kon volgens Gianpiero Lambiase allemaal wel wat langzamer, al counterde de wereldkampioen: "Ik kan toch ook gewoon hard pushen, zodat we nog een extra pitstop maken? Dan is dat ook meteen een beetje pitstoptraining."

Als Verstappen tijdens de persconferentie wordt gevraagd hoe serieus zijn opmerkingen tijdens de Belgische GP waren, reageert de Limburger: "Misschien een beetje fifty-fifty. Ik weet dat het team niet graag een extra pitstop maakt, maar dan vind ik het juist leuk om daar wel naar te vragen. Gewoon om ze een beetje nerveus te maken", lacht Verstappen. "Vervolgens vind ik het ook altijd leuk dat zij het antwoord geven 'nee, dat gaan we vandaag niet doen'. Dat soort dingen zijn prima. We kennen elkaar heel erg goed en hebben een goede onderlinge relatie."

Wat betreft die relatie onderstreept Verstappen na het raceweekend in de Ardennen ook nog maar eens dat hij graag met Lambiase samenwerkt, zeker als hij wordt gevraagd hoe vervelend het zou zijn als zijn vaste engineer ooit wegvalt. "De relatie met je race-engineer is heel erg belangrijk in deze sport. In mijn optiek is dat echt een niet te onderschatten onderdeel van hoe je presteert. Dat geldt trouwens ook voor de performance engineer en de mensen om je heen. Gedurende de jaren leer je elkaar natuurlijk steeds beter kennen en wordt die relatie alleen maar sterker. Daardoor zou het verre van ideaal zijn als hij op een moment vertrekt."

Marko: Soms in toerenbegrenzer, maar met onderling respect

Ook Helmut Marko noemt Lambiase een belangrijke schakel in het succes. Als hij Motorsport.com te woord staat in de paddock, komt Lambiase toevallig even langs en zegt met een lach: "Helmut, ik heb u helemaal niet aan de pitmuur gezien vandaag! U had toch wel even moeten komen." Op zijn beurt kan Marko best lachen om de conversaties tussen Verstappen en Lambiase. "Ik geniet daar eigenlijk wel van. Maar er hoort ook belangrijke achtergrondinformatie bij die de mensen thuis niet hebben. Ze gebruiken onderling ook vrij veel afgesproken codes en daar zit natuurlijk meer achter, maar ik vind het altijd wel erg vermakelijk om te volgen."

De inmiddels tachtigjarige Oostenrijker benadrukt dan ook dat Lambiase in het oor van Verstappen onlosmakelijk met de succesformule verbonden is. "Absoluut, ja. Ze zijn allebei erg temperamentvol en emotioneel. Dat schiet soms wel eens tot in de toerenbegrenzer. Maar het belangrijkste is dat ze heel veel respect voor elkaar hebben." Dat laatste bleek ook wel toen Verstappen vrijdag zijn excuses aanbood meteen na afloop van de reguliere kwalificatie op Spa-Francorchamps. "Maar deze zondag was er niks om excuses voor aan te bieden. Max vroeg gewoon naar die extra pitstop en GP zei 'dat gaan we niet doen'. Meer dan dat moeten we er ook niet van maken."

F1-update: Masterclass Max Verstappen in België, boordradio’s met Lambiase meest besproken in Spa